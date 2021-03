Gesundheitsamt schließt Grundschule und Kindertagesstätte in Kempten

Einige Menschen in der Kindertagesstätte St. Ulrich und in der Grundschule auf dem Lindenberg positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das hat nun Folgen.

07.03.2021 | Stand: 18:01 Uhr

Das Gesundheitsamt Oberallgäu hat die Kindertagesstätte St. Ulrich in Kempten vorübergehend geschlossen. Das teilte Landratsamt-Sprecher Andreas Kaenders am Sonntag mit. In der Kindertagesstätte und in der Grundschule auf dem Lindenberg wurden einige Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Schule geht diese Woche erst mal in Distanzunterricht.

Etwa 300 Menschen müssen jetzt zum Reihentest

In den beiden benachbarten Einrichtungen sollen nun etwa 300 Menschen kurzfristig getestet werden. Die Reihentestungen seien der Vorsicht geschuldet – man wolle erkennen, ob bereits weitere Ansteckungsfälle in den Einrichtungen vorliegen und eine Weiterverbreitung verhindern, sagt Gesundheitsamt-Leiter Dr. Ludwig Walters. „Da bis zum Bekanntwerden von Fällen ohnehin immer Zeit vergangen ist, ist es uns wichtig, hier keine unerkannten Fälle zu haben, die eine Weiterverbreitung denkbar sein lassen.“

Landratsamt: Risiko der Stigmatisierung möglichst vermeiden

Aus Rücksicht auf die bisher nur wenigen Betroffenen wolle das Landratsamt derzeit keine differenzierteren Informationen herausgeben – um das damit verbundene Risiko der Stigmatisierung möglichst vermeiden, sagt Kaenders. Bisher gebe es wohl nur leichte Verläufe. Das Landratsamt appelliert weiterhin an die Kemptener und Oberallgäuer, die sogenannten AHA-L-Regeln einzuhalten - das heißt: Abstand halten, Hygiene beachten und im Alltag Maske tragen - und die Kontakte gerade angesichts der aktuellen Lockerungen wohlüberlegt und kontrolliert zu dosieren.

Ab Montag gelten neue Corona-Regeln

Ab Montag ändern sich die strengen Corona-Regeln in Bayern und im Allgäu. Flächendeckend gibt es Lockerungen - auch unabhängig der Inzidenzwerte. Die nächsten Wochen wird wieder einiges möglich, worauf die Menschen monatelang verzichten mussten. Ab dem 8. März treten neue Bestimmungen für private Kontakte und Buchhandlungen in Kraft. Mitte März werden dann weitere Klassen in die Schulen zurückkehren. Selbsttets soll es geben, Geschäfte dürfen öffnen. Welche neue Corona-Regeln ab Montag gelten, lesen Sie hier.

