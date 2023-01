Jedes kleine Gewässer in Kempten und dem Oberallgäu wird auf Randstreifen überprüft

Das Wasserwirtschaftsamt Kempten kontrolliert ab Mitte Januar den Zustand von kleinen Gewässern in Kempten und dem Oberallgäu. Es geht um Gewässerrandstreifen.

04.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Zwei Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Kempten begutachten ab Mitte Januar jedes kleine Gewässer in Kempten und dem Oberallgäu. Dabei erfassen sie, ob diese an den Gewässerrändern einen mindestens fünf Meter breiten begrünten Streifen besitzen, der laut Gesetz nicht als „Acker oder Garten“ genutzt werden darf. Denn das ist seit August 2019 in Bayern vorgeschrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.