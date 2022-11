Kleidung und Haushaltswaren: Bekannte Kette zieht in die Feneberg-Räume in Dietmannsried

Für die bisherigen Feneberg-Räume in Dietmannsried hat sich ein Nachfolger gefunden. Ein bekanntes Aktionskaufhaus zieht ein.

15.11.2022 | Stand: 12:02 Uhr

In den bisherigen Feneberg-Räumen im Gewerbegebiet Dietmannsried entsteht eine Woolworth-Filiale. Das bestätigt die Pressestelle des Unternehmens. Feneberg zog dort im Zuge der Neueröffnung in der Raiffeisenstraße aus. Woolworth eröffnet voraussichtlich am 1. Dezember.

Woolworth verkauft in Dietmannsried Kleidung und Elektrogeräte zu Discountpreisen

Auf 830 Quadratmetern Verkaufsfläche finden Kunden und Kundinnen des Discount-Kaufhauses etwa Kleidung, Schreib-, Spiel-, Deko- und Haushaltswaren sowie etwa Elektrogeräte, heißt es von der Pressestelle.

Ursprünglich hatte die Gemeinde Dietmannsried, die aber nicht Gebäudeeigentümerin ist, ein Baumarktsortiment favorisiert. Während der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 17. November, geht es jedoch um eine Erweiterung des Gewerbegebiets Ost – womöglich ergibt sich dort eine Möglichkeit für ein solches Angebot.