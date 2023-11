Gewerbe: Oy-Mittelberg passt Pläne für Firmen an

Oy-Mittelberg schafft Baurecht für Erweiterungspläne von Suma aus Sulzberg und für Optiferm.

26.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

In den Oy-Mittelberger Gewerbegebieten tut sich etwas. Wie berichtet, passt die Gemeinde für Bau- und Ausbaupläne von Firmen ihr Baurecht an. In zwei Fällen haben die Verfahren nun weitere Hürden genommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.