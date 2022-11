Dietmannsried erweitert den Gewerbepark Ost um 7,6 Hektar - vor allem für Unternehmen aus dem Ort. Wer wo hin will, verrät der Bürgermeister noch nicht.

22.11.2022 | Stand: 07:01 Uhr

Wohl kaum eine Gemeinde im Oberallgäu verfügt über solch attraktive Gewerbeflächen wie Dietmannsried. Die Lage an der Autobahn scheint ein unschlagbares Argument zu sein. Kein Wunder also, dass das Interesse an einer 7,6 Hektar großen Fläche neben dem Gewerbepark Ost groß war. Das Grundstück stand zum Verkauf – und die Gemeinde entschloss sich, zuzugreifen. Vor allem Dienstleistungs-, Handwerks- und Industriebetriebe aus dem Ort sollen profitieren.

