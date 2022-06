Gewitter mit Regen und Hagel in Kempten: Feuerwehr kümmert sich um umgestürzte Bäume

Das Unwetter am Pfingstmontag traf auch Kempten. Die Feuerwehr rückte zu 13 Einsätzen aus. Doch die Sachschäden halten sich in Grenzen.

06.06.2022 | Stand: 19:07 Uhr

Das Unwetter am Sonntagabend hat auch Kempten getroffen. Zwar waren die Auswirkungen längst nicht so drastisch wie im Westallgäu, wo so viel Hagel vom Himmel fiel, dass die Region einer Winterlandschaft glich. Dennoch rückte die Kemptener Feuerwehr mit etwa 40 Einsatzkräften zu 13 Einsätzen aus.

„Es handelte sich hauptsächlich um überschwemmte Fahrbahnen, Gehwege und voll gelaufene Keller“, sagt Christian Briendl, diensthabender Einsatzleiter. Vereinzelt hätten auch abgebrochene Äste beseitigt werden müssen. Die Sachschäden seien gering ausgefallen. (Lesen Sie auch: Unwetter im Allgäu: Hagel trifft vo allem das Westallgäu - ein Video verdeutlicht das Ausmaß)

Wie immer in solchen Fällen kontrolliere die Feuerwehr einige Bachläufe im Stadtgebiet – darunter Bachtelbach und Göhlenbach. An einem Bach an der Kürnacher Straße habe der Rechen von Ästen und Laub gesäubert werden müssen, sagt Briendl. So konnte eine Überschwemmung verhindert werden.

