Sulzberg zieht bei geplanter Firmen-Partnerschaft aus rechtlichen Gründen den Stecker. Das hat mit EU-Recht und einer möglichen Wettbewerbsverzerrung zu tun.

17.04.2022 | Stand: 11:35 Uhr

Die Firma Feneberg plant an ihren Filialen ein Schnellladenetz für Elektroautos – auch in Sulzberg. Dazu setzt Feneberg auf die Zusammenarbeit mit der Firma Numbat aus Kempten, die ein innovatives Modell von Schnellladestationen entwickelt hat. Doch in Sulzberg wird daraus vorerst nichts.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.