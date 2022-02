Giftköder auf Iller-Sandbank? Polizei ermittelt - Warnung an Hundehalter

Wurden auf einer Sandbank an der Iller Giftköder ausgelegt? Ein Tierarzt sieht dies als wahrscheinlich an. Die Polizei ermittelt.

11.02.2022 | Stand: 10:42 Uhr

Treibt ein Hundehasser an der Iller in Kempten sein Unwesen? Darüber wird derzeit gerätselt. Fakt ist: Am Mittwochnachmittag (9. Februar 2022) hat ein Hund an einer Sandbank der Iller einen bisher nicht bekannten Gegenstand aufgenommen und hat sich daran erbrochen. Dass es sich bei dem gefressenen Gegenstand um einen Giftköder handelt konnte bisher nicht bestätigt werden, ist aber nach Aussage des behandelnden Tierarztes als wahrscheinlich anzusehen. Die Polizei hat die Sandbank nach weiteren Ködern abgesucht, bislang ohne weiteren Fund. Mittlerweile wurde der Polizei ein zweiter Fall an benannter Stelle bekannt, der über eine Tierarztpraxis gemeldet wurde.

Die Polizeiinspektion Kempten hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Hundehalter werden aufgrund er derzeit vorliegenden Erkenntnisse zu besonderer Achtsamkeit im Bereich der Illerfußwege gebeten. Der aktuelle Vorfall ereignete sich an einer Sandbank am Wehr zwischen der Ludwigstraße und der Oberen Eicher Straße. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kempten unter 0831/9909-0 entgegen.

