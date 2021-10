In Kempten gibt es ein neues Autowaschcenter. Die "Glanz Arena" der Firma Praeg setzt auf Hightech und Umweltfreundlichkeit. Hier die Öffnungszeiten.

05.10.2021 | Stand: 08:48 Uhr

Mit einem Willkommensgeschenk begrüßt Orkun Karabag in der neueröffneten Glanzarena Sabrina Pomp. Das Autowaschcenter der Firma Präg am Oberstdorfer Knoten in Kempten schafft bis zu 100 Autos pro Stunde.

Beim Bau der 45 Meter langen Waschstraße "Im Moos 6" habe man auf moderne Aufbereitungstechnik geachtet. Bis zu 92 Prozent des eingesetzten Wassers würden wiederverwendet.

Glanzarena in Kempten: Öffnungszeiten

Geöffnet ist die Glanzarena Kempten von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr. Am Sonntag ist die Waschanlage geschlossen.