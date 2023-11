Gottesdienst erinnert an das KZ in Durach-Weidach

Geschichte des Außenlagers von Dachau soll nicht in Vergessenheit geraten. Hunger prägte dort das Leben. Lehrer und Schülerinnen gestalten Gedenkfeier mit.

06.11.2023 | Stand: 17:05 Uhr

Es herrscht Stille vor dem Gedenkstein für das KZ Kottern-Weidach. Nur die Kerzen flackern im Wind, während die Besucher der Gedenkfeier, die am vergangenen Freitag stattfand, eine Schweigeminute für die Opfer des Konzentrationslagers einlegen.

„Die Geschichte dieses KZs soll nicht wieder in Vergessenheit geraten“, sagt Klaus Stadelmann. Er ist Lehrer am Allgäu Gymnasium und organisiert die Gedenkfeier, die im Anschluss an den Freitagabend-Gottesdienst beginnt, bereits seit zehn Jahren mit.

Gedenkstein entstand aus Initiative des Allgäu Gymnasiums heraus

Allerdings gebe es diese Andacht schon viel länger. „Ich habe diese Aufgabe von meinem Vorgänger übernommen“, sagt Stadelmann. Denn der Gedenkstein für das Konzentrationslager sei 1995 aus einer Initiative von Schülern und Lehrern des Allgäu Gymnasiums entstanden. „Darum haben wir eine besondere Verantwortung“, sagt er. Aus diesem Grund habe der Lehrer auch zwei seiner Schülerinnen gebeten, die Gedenkfeier mitzugestalten. Der Stein vor der St. Josef Kirche in Weidach sei bis heute eines der wenigen Denkmale im Allgäu, die an die Schrecken des Nationalsozialismus in unserer Gegend erinnern.

Zum KZ Dachau gehörten 140 Außenlager

Das Konzentrationslager in Kottern-Weidach gehörte zu den insgesamt 140 Außenlagern und Außenkommandos des KZ Dachau. Es wurde 1943 errichtet, da sich das Allgäu im Verlauf des Krieges zu einem wichtigen Standort der Luftrüstung entwickelte. Die meisten Männer kämpften im Krieg, deshalb wurde auf die Arbeitskraft der Häftlinge zurückgegriffen. Im Durchschnitt sollen es 750 männliche Häftlinge gewesen sein. Allerdings existieren auch Quellen, die von bis zu 2000 Männern sprechen.

„Leider wissen wir heute nicht mehr viel über das KZ“, sagt Klaus Stadelmann. Die wenigen verbliebenen Informationen gehen auf die Forschungsarbeiten des Kemptener Historikers Markus Naumann zurück, aus denen die Schülerinnen während der Gedenkfeier zitieren. „Sie waren von Läusen und Kälte geplagt, im strengen Winter 1944/45 kam es zu einer großen Typhusepidemie. Aber das wahre Drama in Kottern sei der Hunger gewesen“, liest Pia Seif vor.

Sie besucht die 12. Klasse des Gymnasiums und wird nächstes Jahr ihr Abitur machen. „Ich finde gut, dass man darauf aufmerksam macht“, sagt die Schülerin. Sie habe lange gar nicht gewusst, dass es ein Konzentrationslager in Weidach gegeben habe.

Auch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sind Thema

Der Duracher Bürgermeister Hock richtet ebenfalls eindringliche Worte an die Besucher der Gedenkfeier. In seiner Rede spricht er nicht nur über die Geschehnisse in Weidach in den Jahren 1943 bis 1945, sondern auch über die Kriege und die Situation der Menschen in der Ukraine und im Nahen Osten, die ihn und seine Familie auch ganz direkt beträfen. In solchen Zeiten sei es besonders wichtig sich daran zu erinnern, was in Weidach vor 80 Jahren passiert ist.

„Es ist unsere Verpflichtung, dass wir uns den Schatten unserer Vergangenheit stellen“, sagt Stadelmann. Selbst ihn koste es Überwindung, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Trotzdem würde er sich freuen, wenn die Leute mehr Offenheit und Engagement dafür zeigen würden. Pia Seif sieht dies ähnlich. „Die Erinnerungskultur muss aufrechterhalten werden“, sagt sie.

