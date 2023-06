Graffitiwand statt Unterführung: Diese Zwischennutzung startet am Pfeilergraben in Kempten

Die Unterführung am Pfeilergraben in Kempten ist bald Geschichte. Bis zum Rückbau wird das Areal von Skatern und anderen Kreativen genutzt.

03.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Wo einst Autos in Richtung Innenstadt unterwegs waren, sollen bald schon Straßenkünstler aktiv werden: Ab Montag, 5. Juni, startet die Zwischennutzung der Pfeilergraben-Unterführung als Aktionsfläche unter dem Namen „U2“. Eine Durchfahrt für den Straßenverkehr ist ab diesem Zeitpunkt laut Mitteilung des City-Managements nicht mehr möglich, Verkehrsteilnehmende können auf den bestehenden Kreisverkehr ausweichen.

Ideen gesucht: Was soll in der Pfeilergraben-Unterführung in Kempten alles entstehen?

Auf 900 Quadratmetern sollen mit dem Projekt urbane und alternative Angebote im Zentrum Kemptens entstehen, sagt Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter beim City-Management. Den Anfang machen Graffiti-Künstlerinnen und -Künstler. Sie sollen in den kommenden Wochen Farbe in die Unterführung bringen. Am Freitag, 23. Juni, findet dann die Eröffnungsfeier statt: Street-Art-Künstler sprühen vor Ort, „das kleine Trio vom großen Theater“ mit den Musikern Magnus Dauner, Martin Vollmann und Stephanie tritt außerdem auf.

Das darauffolgende Projekt soll sich an Skaterinnen und Skater richten. Weitere Ideen werden gesucht, auch Kunstausstellungen, Flohmärkte und Workshops seien denkbar. Die Zwischennutzung soll mit dem Rückbau der Unterführung enden.