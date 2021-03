Gretl Uhl aus Kempten: Weiblich, katholisch – und engagiert für Frauen

Gretl Uhl sieht sich seit über 30 Jahren als Streiterin für Frauenrechte in der katholischen Kirche. Warum sie die Reformbewegung Maria 2.0 für notwendig hält.

02.03.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Gretl Uhl. Hört man sich in katholischen Pfarreien in Kempten nach Frauen um, die die Reformbewegung Maria 2.0 unterstützen, fällt immer wieder dieser Name. Und Gretl Uhl, seit Jahrzehnten in der Pfarrei St. Franziskus ehrenamtlich engagiert, ist nicht nur eine Befürworterin dieser Fraueninitiative, die unter anderem den Zugang von Frauen zu allen Kirchenämtern fordert. Gretl Uhl gilt seit über 30 Jahren als „Streiterin für die Frauenrechte in der Kirche“. Die Thesen von Maria 2.0 hält sie deshalb nicht nur für „absolut richtig“, sondern für „dringend notwendig“. Denn es gebe keinen Grund, Frauen aus einem Amt in der katholischen Kirche auszuschließen.