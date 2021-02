Von heute auf morgen hängen Absperrbänder an Regalen in Einkaufsmärkten in Kempten. Vorausgegangen waren Anfragen von Bürgern bei der Stadt.

15.01.2021 | Stand: 19:12 Uhr

In großen Einkaufsmärkten, die trotz des Lockdowns geöffnet haben dürfen, sind neuerdings Abteilungen geschlossen. Im Fenepark zum Beispiel hängen seit Donnerstag rot-weiße Absperrbänder an den Regalen mit Spielzeug, Küchengeräten und Sportartikeln. Ein Zettel weist auf einen Verkaufsstopp durch das Ordnungsamt hin.