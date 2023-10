Nach Großbrand in Durach: Wohin mit 364 Tonnen gefährlichem Brand-Schrott?

Nach dem Großbrand in Durach bei Kempten gibt es weiterhin Probleme: An der Brandstelle liegen noch immer Tonnen von Schrott, der sich wieder entzünden kann.

29.10.2023 | Stand: 18:05 Uhr

Der Großbrand in Durach, Oberallgäu, ist bereits mehr als zwei Monate her – und er beschäftigt die Feuerwehr immer noch. Während einer Dienstversammlung der schwäbischen Feuerwehrführungskräfte am Freitagnachmittag im Unterallgäuer Lautrach war er eines der Hauptthemen. „Wir hätten da noch 364 Tonnen Elektroschrott zu verschenken“, verkündete Michael Seger vom Bezirksfeuerwehrverband Schwaben. Unter anderem hatten in Durach Batteriespeicher für Fotovoltaikanlagen gebrannt, die in einer Halle lagerten.

