Nach dem Großbrand in Durach: Wie läuft eine Warnung der Bevölkerung ab?

Warn-App, Sirenen, Lautsprecherdurchsagen: Die Möglichkeiten, die Bevölkerung vor Gefahren zu warnen, sind vielfältig. Wie lief das beim Großbrand in Durach ab?

24.08.2023 | Stand: 19:06 Uhr

„Um vier Uhr morgens wurde ich durch einen beißenden Geruch geweckt.“ So erlebte ein Anwohner die Brandnacht am frühen Dienstagmorgen in Durach. Der Rauch, der bei dem Großbrand einer Lagerhalle entstanden war, zog über Kempten und die umliegenden Gemeinden hinweg. Das Landratsamt Oberallgäu sprach Warnungen aus – doch nicht immer kamen diese laut einiger Betroffenen an. Wir haben nachgehakt, wie die Alarmierung der Bevölkerung in der Brandnacht ablief und wie sie grundsätzlich in Gefahrenlagen vonstatten gehen soll.

