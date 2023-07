Streit in Hegge eskaliert: Großer Polizeieinsatz am Mittwochmorgen

Mittwochmorgen gab es einen großen Polizeieinsatz in Hegge. Dort war ein Beziehungsstreit eskaliert. Als die Frau zum Messer griff, rief der Mann die Polizei.

28.06.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Update, 17.40 Uhr:

Bei dem Beziehungsstreit in Waltenhofen-Hegge am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr haben beide Beteiligten leichte Verletzungen erlitten. Das bestätigte jetzt die Polizei in Kempten. Demnach war ein Paar in einen handfesten Streit geraten. Im Lauf der Auseinandersetzung erlitten die 30-jährige Frau und der 32-jährige Mann beide Kratzspuren. Die Polizei spricht von einer "wechselseitigen Körperverletzung". Als dann die Frau zum Messer griff, rief der Mann die Polizei telefonisch zu Hilfe. Zum Glück setzte sie das Messer aber nicht ein.

Die auf den Notruf sogar mit sieben Streifenwagen ausgerückte Polizei konnte die Situation beruhigen. Die Beteiligten wurden vernommen. Danach erteilten die Polizeibeamten dem Mann einen Platzverweis und ein Kontaktverbot; er musste also die gemeinsame Wohnung verlassen.

Originalnachricht:

In Waltenhofen-Hegge ist es am Mittwochmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Wie ein Augenzeuge berichtet, fuhren fünf Streifenwagen mit hoher Geschwindigkeit von Kempten in Richtung Hegge.

Großeinsatz am Mittwochmorgen in Hegge bei Kempten - Streit eskaliert

Dort ist ein Streit eskaliert, es musste davon ausgegangen werden, dass ein Messer im Einsatz war, berichtet eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Inzwischen sei die Situation unter Kontrolle und es gehe keine Gefahr mehr von den Beteiligten aus.

