Großes Loch in Kempten - jetzt werden die Pläne konkret

Die Tage des "Großen Lochs" in Kempten scheinen gezählt zu sein: Die Skandalbaustelle in Kempten soll einem Wohnkomplex mit Büros und Gewerbeflächen weichen.

06.10.2022 | Stand: 10:48 Uhr

Die Tage des "Großen Lochs" in Kempten scheinen gezählt zu sein: Der Projektentwickler "Ehret + Klein" mit Sitz in Starnberg hat die Kemptener Skandalbaustelle gekauft und will dort einen großen Wohnkomplex bauen. Die Sanierung der Tiefgarage steht schon bald an, die überirdischen Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2023 starten.

Der Kemptener Gestaltungsbeirat lobt die Pläne fürs "Große Loch"

Nun präsentierte "Ehret + Klein" die Pläne dem Kemptener Gestaltungsbeirat. Dieser lobte das Vorhaben: "Es ist spürbar, dass das Projekt nun in Händen ist, die das auch bewerkstelligen können", sagte zum Beispiel Architekt Prof. Hans-Peter Hebensperger-Hüther.

Auch Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle äußerte sich optimistisch: "Hoffentlich und gottseidank geht es jetzt geradeaus weiter - nach über zehn Jahren Rückblick aufs Große Loch." Ein ausführlicher Bericht folgt.

Wie berichtet, beschäftigt die Skandalbaustelle die Kemptenerinnen und Kemptener schon eine lange Zeit:

2009 stellen zwei Schweizer Investoren Pläne vor, für etwa 14 Millionen Euro ein viergeschossiges Gebäude mit Tiefgarage zu bauen.

Entgegen der ursprünglichen Ideen soll wenig später plötzlich Einzelhandel in dem Komplex einziehen, was die Stadt durch einige Gerichtsverhandlungen hindurch ablehnt.

Ein Baustopp ist die Folge. Die Investoren werden zahlungsunfähig, es kommt zum Insolvenzverfahren.

Für die Sicherung der Baustelle und die Fertigstellung der Tiefgarage bis Mai 2015 muss die Stadt Millionen vorstrecken.

2017 einigen sich die Gläubiger zur Verteilung des Verkaufserlöses.

Im Januar 2018 kaufen die Nowinta Bau GmbH aus Aalen und die Doma GmbH aus Leonberg das Große Loch.

Über das Bauvolumen, die Höhe des geplanten Komplexes und das Aussehen der Fassade wird monatelang kontrovers verhandelt.

Zum Jahreswechsel 2020 erteilt die Stadtverwaltung eine Baugenehmigung.

Danach kehrt erst einmal wieder Ruhe ein. Im Januar 2022 schließlich lautet die nächste Nachricht: Die Projektentwickler von „Ehret + Klein“ aus Starnberg haben das Grundstück gekauft.

Was "Ehret + Klein" auf dem Grundstück direkt neben dem Forum Allgäu in Kempten planen, verraten Firmengründer Michael Ehret und Projektleiter Fabian Reimold im Interview.

Bilderstrecke

Es war einmal ein Großes Loch...

1 von 20 Am Anfang von etwas Großem steht immer eine Idee. Eine Vison... Bild: Architekt Jehle Am Anfang von etwas Großem steht immer eine Idee. Eine Vison... Bild: Architekt Jehle 2 von 20 ... ein neues Geschäftshaus gegenüber dem Forum Allgäu war geplant. Schick! Bild: Ralf Lienert ... ein neues Geschäftshaus gegenüber dem Forum Allgäu war geplant. Schick! Bild: Ralf Lienert 3 von 20 Der Bauplatz: Das frühere Allianz-Gebäude an der Ecke Mozartstraße/Bahnhofstraße. Bild: Ralf Lienert Der Bauplatz: Das frühere Allianz-Gebäude an der Ecke Mozartstraße/Bahnhofstraße. Bild: Ralf Lienert 4 von 20 Jaja, Kinder: So sah das damals,1999, aus! Bild: Ralf Lienert Jaja, Kinder: So sah das damals,1999, aus! Bild: Ralf Lienert 5 von 20 Der Abriss des 'Allgäuer Hofs' lief noch ohne größere Probleme... Bild: Christoph Lienert Der Abriss des 'Allgäuer Hofs' lief noch ohne größere Probleme... Bild: Christoph Lienert 6 von 20 ... und so gruben die Bagger die Baugrube, die später bis weit über die Region bekannt werden sollte... Bild: Ralf Lienert ... und so gruben die Bagger die Baugrube, die später bis weit über die Region bekannt werden sollte... Bild: Ralf Lienert 7 von 20 ... denn plötzlich, im Jahr 2011, herrscht Baustopp. Die Investoren knatschen mit der Stadt. Es geht um den Einzelhandel. Bild: Ralf Lienert ... denn plötzlich, im Jahr 2011, herrscht Baustopp. Die Investoren knatschen mit der Stadt. Es geht um den Einzelhandel. Bild: Ralf Lienert 8 von 20 Wenn nichts weitergeht, braucht man auch keine Kräne mehr. Was von der Baustelle übrig bleibt... Bild: Ralf Lienert Wenn nichts weitergeht, braucht man auch keine Kräne mehr. Was von der Baustelle übrig bleibt... Bild: Ralf Lienert 9 von 20 ... wird bald 'Großes Loch' gennannt. Bild: Ralf Lienert ... wird bald 'Großes Loch' gennannt. Bild: Ralf Lienert 10 von 20 Schon längst ist die Baugrube mit Wasser vollgelaufen... Bild: Ralf Lienert Schon längst ist die Baugrube mit Wasser vollgelaufen... Bild: Ralf Lienert 11 von 20 ... und weckt die Sehnsucht der Kemptener nach einem öffentlichen Schwimmbad in zentraler Lage. (Vielleicht sollte dazu das Wasser nicht so grün sein?) Bild: Ralf Lienert ... und weckt die Sehnsucht der Kemptener nach einem öffentlichen Schwimmbad in zentraler Lage. (Vielleicht sollte dazu das Wasser nicht so grün sein?) Bild: Ralf Lienert 12 von 20 Sogar vom Flugzeugen aus war das unwillkommene Wahrzeichen der Stadt zu sehen. Bild: Ralf Lienert Sogar vom Flugzeugen aus war das unwillkommene Wahrzeichen der Stadt zu sehen. Bild: Ralf Lienert 13 von 20 Nicht nur über das Loch selbst, sondern auch über die Begleiterscheinungen ärgern sich die Kemptener. Als die Grube 2013 gesichert werden muss, werden die engen Straßen der Innenstadt noch enger. Bild: Ralf Lienert Nicht nur über das Loch selbst, sondern auch über die Begleiterscheinungen ärgern sich die Kemptener. Als die Grube 2013 gesichert werden muss, werden die engen Straßen der Innenstadt noch enger. Bild: Ralf Lienert 14 von 20 2014 kommt endlich wieder Bewegung ins Loch. Die Firma Motz beginnt mit dem Bau der Tiefgarage. Bild: Ralf Lienert 2014 kommt endlich wieder Bewegung ins Loch. Die Firma Motz beginnt mit dem Bau der Tiefgarage. Bild: Ralf Lienert 15 von 20 Und das Loch, das langsam aufhört, ein Loch zu sein, wird zum Spielzeug unserer grandiosen Fotografen. Bild: Ralf Lienert Und das Loch, das langsam aufhört, ein Loch zu sein, wird zum Spielzeug unserer grandiosen Fotografen. Bild: Ralf Lienert 16 von 20 Bei schlechtem Wetter... Bild: Ralf Lienert Bei schlechtem Wetter... Bild: Ralf Lienert 17 von 20 ... und bei gutem. Bild: Ralf Lienert ... und bei gutem. Bild: Ralf Lienert 18 von 20 Was folgt 2017? Bild: Ralf Lienert Was folgt 2017? Bild: Ralf Lienert 19 von 20 Im November sollte das Gelände endlich verkauft werden! Ein Hotel - wie oft spekuliert - wird hier nicht entstehen. Sondern... Bild: Benedikt Siegert Im November sollte das Gelände endlich verkauft werden! Ein Hotel - wie oft spekuliert - wird hier nicht entstehen. Sondern... Bild: Benedikt Siegert 20 von 20 ... Studentenapartments! Bild: Manfred Küchle ... Studentenapartments! Bild: Manfred Küchle 1 von 20 Am Anfang von etwas Großem steht immer eine Idee. Eine Vison... Bild: Architekt Jehle Am Anfang von etwas Großem steht immer eine Idee. Eine Vison... Bild: Architekt Jehle

Lesen Sie auch