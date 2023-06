Großes Sportfest heute im Illerstadion in Kempten: Hunderte Menschen begrüßen isländische Delegation

Kempten ist Gastgeberin für die isländische Delegation, bevor diese zu den Special Olympics reist. Bilder vom großen Willkommensfest im Illerstadion.

Die Stadt Kempten ist in dieser Woche Gastgeberin für die Sportlerinnen und Sportler aus Island, die anschließend zu den "Special Olympics" nach Berlin (17. bis 25. Juni) weiterreisen. Mit einem großen Sportfest hießen die Kemptenerinnen und Kemptener die Gäste im Illerstadion willkommen.

Kempten als Host Town für Island: Fest im Illerstadion startet mit einem feierlichen Einzug

Mehrere hundert Menschen kamen am Dienstagabend, um die Athletinnen und Athleten aus Island, die am Wochenende zu den „Special Olympics“ nach Berlin fahren, zu begrüßen. Los ging es mit einem großen Einzug ins Stadion – inklusive olympischer Fackel. Dann zeigten die Gäste sowie Kemptener Gruppen ihr Können. Und Oberbürgermeister Thomas Kiechle schlug sich gegen isländische Sportler im Tischtennis.

Eine weitere Stadt im Allgäu ist Hots Town für die diesjährigen Special Olympics in Berlin

Kempten ist nicht die einzige Allgäuer Stadt, die als Host Town Athletinnen und Athleten beheimatet. In Kaufbeuren macht die Delegation aus dem Karibik-Staat Aruba Station. Insgesamt gibt es in Dutschland mehr als 200 Host Towns.

In Kempten eine wichtige Rolle hat Stefan Klar inne. Neben zahlreichen Freiwilligen betreut auch er die Delegation aus Island: als Dolmetscher. Wie es dazu kam, lesen Sie hier.

Die Special Olympics finden 2023 erstmals in Deutschland statt

2023 finden die Special Olympic Games zum ersten Mal in ihrer Geschichte in Deutschland statt. Athleten und Athletinnen aus der ganzen Welt messen sich in verschiedenen Disziplinen, die Spiele finden alle zwei Jahre im Wechsel zwischen Winter- und Sommerspielen statt. Die Sportlerinnen und Sportler, die bei den Special Olympic Games antreten, leben mit einer geistigen oder einer mehrfachen Behinderung.