Großprojekt in Sankt Mang: Neue Wohnungen auf 4600 Quadratmeter

Das Unternehmen Brefa möchte 4600 Quadratmeter in Sankt Mang in Kempten drei- bis viergeschossig bebauen. Was der Firmenchef zum Projekt sagt.

08.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Idee liegt auf dem Tisch: An der Duracher Straße in Sankt Mang soll ein ganzer Schwung neuer Wohnungen entstehen – großteils zur Miete, aber auch zum Verkauf. Die Brefa Bauunternehmung GmbH möchte ein Gelände zwischen Duracher Straße und dem Rotschlößle als Wohngebiet entwickeln. Auf der etwa 4600 Quadratmeter großen Fläche finden sich derzeit unter anderem noch eine Firma für Bestattungen, die zwei Häuser weiterziehen will.

