Groteskes „Ringen“ um pädiatrisches Zentrum - Das sagen Klinikverbund und Fachärzte in Kempten

Facharzt Sprinz wirft dem Klinikum Expansionsdrang vor. Er und der Klinikverbund hatten ein SPZ beantragt, waren sich aber in Sachen Zusammenarbeit uneins.

23.08.2021 | Stand: 06:27 Uhr

Noch ist alles offen. Der Klinikverbund Allgäu hofft weiter auf die Zulassung eines Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) in Kempten, um wie berichtet schwer kranke und behinderte Kinder zu versorgen. Derweil gibt es Kritik aus anderer Ecke. Dr. Andreas Sprinz betreibt das „Zentrum für interdisziplinäre Neuropädiatrie Kempten (Zink)“, das einen Teil dessen abdeckt, was es auch in einem Sozialpädiatrischen Zentrum gäbe. Er sagt: „Das ,Ringen’ um die Versorgung betroffener Kinder und Jugendlicher nimmt immer groteskere Formen an.“