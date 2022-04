Grundschule Heiligkreuz: Im November sollen Architekten-Ideen vorliegen

Lange schon diskutiert der Stadtrat Kempten das Projekt. Nun legt der Bauausschuss die nächsten Schritte für den Neubau der Grundschule Heiligkreuz fest.

Bereits im November soll in Kempten eine Entscheidung fallen, wie die neue Grundschule in Heiligkreuz gebaut wird. Der Bauausschuss beauftragte jetzt einstimmig die Verwaltung mit den nötigen Schritten, um den lange diskutierten Bau einer zweizügigen Grundschule mit Einfachsporthalle Wirklichkeit werden zu lassen. Denn dafür ist noch viel zu tun.

Während es vor Kurzem bei einer gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfe- und Schulausschuss noch um das Raumprogramm (also den konkreten Flächenbedarf) gegangen war, standen nun planerische Fragen an. So beschloss der Bauausschuss das längst favorisierte Gelände südlich des Friedhofs jetzt offiziell als Standort für den Neubau. Nötig dafür ist unter anderem eine Änderung des Flächennutzungsplans, weil das Gebiet derzeit noch als landwirtschaftliche Fläche gilt. Um Baurecht zu schaffen, sind auch ein Bebauungsplanverfahren und eine Verkehrsanalyse notwendig. (Lesen Sie auch: Verzögerung: Neue Grundschule Heiligkreuz gibt's erst ein Jahr später)

Neue Grundschule in Heiligkreuz: Viel Hol- und Bringverkehr erwartet

Einerseits liegt der Schulstandort direkt an der Heiligkreuzer Straße und gut erschlossen. Andererseits dürften die Schule mit rund 220 Kindern und die künftige Kita mit 110 Plätzen (sie entsteht dann in der alten Schule) einiges an Hol- und Bringverkehr auslösen. Für Markus Wiedemann, Leiter des Amts für Tiefbau und Verkehr, könnte der zwischen beiden Einrichtungen gelegenen Parkplatz hier eine besondere Rolle spielen, wenn man eine sichere Querung der Heiligkreuzer Straße ermögliche. Die vom Parkplatz aus etwas weitere Laufstrecke zur Kita sei zumutbar. Auch die Frage nach dem Busverkehr und der Gestaltung der südlichen Ortseinfahrt sind jetzt Themen im Tiefbauamt.

Für die Neubauten möchte die Stadt fünf bis sechs Architekturbüros anschreiben und um Lösungsvorschläge bitten, die dann auch vergütet werden. Das sei ein sehr effizientes Verfahren, sagt Peter Wiedemann vom Amt für Gebäudewirtschaft. Das Ziel: Schon im November soll ein Wettbewerbsgremium über die vorgeschlagenen Varianten entscheiden. Danach will die Stadt bis Jahresende das gesamte Planungsteam zusammenstellen. (Lesen Sie auch: Schulen ohne Reserve: Weil in Kempten und im Oberallgäu Vertretungspersonal fehlt, kommen Lehrkräfte an ihre Grenzen)

Baustart der Grundschule vermutlich im März 2026

Im Januar 2023 könnten laut Zeitplan Bauausschuss und Stadtrat die Planungsaufträge vergeben. Mit einem Baustart der Schule ist voraussichtlich im März 2026 zu rechnen, mit dem Bezug des Neubaus bis September 2028 (wir berichteten).

Unverändert ist zum jetzigen Stand der Kostenrahmen mit insgesamt geschätzt 24,65 Millionen Euro. Die teilen sich wie folgt auf:1,15 Millionen Euro für die Planung, 14 Millionen für die neue Grundschule mit Außen-/Sportanlagen, 4,7 Millionen für die Sport- und Mehrzweckhalle sowie 4,8 Millionen Euro für Sanierung und Umbau der alten Schule zur Kindertagesstätte.