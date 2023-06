"Guilty": Bande stiehlt Parfums in der Galeria Kaufhof in Kempten

„Guilty“ lautet der Name eines der Düfte, die drei Männer 2019 in der Galeria Kaufhof gestohlen haben. Vor Gericht wurde nun ein Täter schuldig gesprochen.

19.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Dass der Name des Parfums „Guilty“ auch sein Schicksal sein würde, ahnte der 36-Jährige wohl nicht, als er im November 2019 mit zwei weiteren Männern Düfte im Wert von knapp 400 Euro in der Galeria Kaufhof in Kempten stahl. „Guilty“ ist ein englisches Wort und bedeutet auf Deutsch „schuldig“. Die Bande war damals von der Polizei gefasst worden, einer der Männer wurde bereits zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Nun musste sich ein zweiter Täter vor dem Amtsgericht Kempten verantworten.

Bereits im August 2020 hätte eine Verhandlung stattfinden sollen, doch der 36-Jährige war nicht erschienen. Daraufhin wurde ein Haftbefehl erlassen. Der Mann aus Rumänien saß nun seit März in Untersuchungshaft und wurde deshalb von Polizeibeamtinnen in den Gerichtssaal geführt. Mit ernstem Blick und Tattoos auf Hals und Gesicht hörte er der Dolmetscherin zu, die das Gesagte für ihn übersetzte.

Zeuge beobachtet Diebstahl in der Galeria Kaufhof

Wie Zeugen schilderten, war die Bande, als sie die Parfümerie „auskundschaftete“, einem Mann aufgefallen. Dieser alarmierte die Polizei, nachdem einer der Männer einige Parfum-Schachteln in seine Jackentasche gesteckt hatte. „Das ist er“, habe der Mann gerufen, als der Dieb das Geschäft verlassen wollte, sagte ein Polizist aus. Der Täter schaffte es wohl noch, Richtung Hofgarten zu flüchten, dann überwältigten ihn die Beamten. (Lesen Sie auch: Bergretter aus Bad Hindelang über Bergsteiger: "Viele wissen nicht, was auf sie zukommt“)

Der Rest der Bande wurde noch am selben Tag in einem Auto geschnappt. Einer Polizistin, die eigentlich wegen eines Konzerts in der Big Box ihren Dienst tat, fiel das kleine Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen auf. Als es an einer Tankstelle hielt, habe sie eine Verkehrskontrolle durchgeführt, sagte sie im Zeugenstand aus. Einer der Beifahrer war der angeklagte 36-Jährige.

Polizei Kempten schnappt die Bande im Auto an einer Tankstelle

Weil der Fahrer erzählte, sie hätten an dem Tag schon einmal mit der Polizei zu tun gehabt, sei sie hellhörig geworden, berichtete die Polizistin. Ein Blick in den Kofferraum verriet die Männer schließlich: „Kistenweise Material“ sei dort drin gewesen, Parfums, Werkzeug, Benzin-Kanister mit Gummischläuchen, eine Stange mit einer Schlaufe – offenbar geeignet, um Diebstähle zu begehen. (Lesen Sie auch: Dementer Seniorin die EC-Karte gestohlen)

Richterin Huber wies den Angeklagten darauf hin, dass sich ein Geständnis mildernd auswirken kann. Daraufhin bat die Verteidigerin des 36-Jährigen, der Vater zweier Kinder im Alter von 17 und 18 Jahren ist, um ein Rechtsgespräch. Richterin, Staatsanwalt und Verteidigerin zogen sich dafür zurück und verständigten sich auf das weitere Vorgehen. Dabei können sie etwas offener sprechen, als das im Gerichtssaal möglich ist.

Beklagter räumt Vorwürfe ein

Im Fall des 36-jährigen Parfum-Diebs bot Richterin Huber einen Strafrahmen zwischen zehn und 14 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung an – für den Fall, dass der Angeklagte geständig ist. Dieser erklärte sich damit einverstanden. Ansonsten wollte er sich nicht weiter zu den Vorwürfen äußern.

Der Staatsanwalt ging von einem minderschweren Fall aus. Er rechnete dem 36-Jährigen an, dass er geständig war und sich von Anfang an kooperativ verhalten habe. Er forderte eine Freiheitsstrafe von elf Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne. (Lesen Sie auch: Vegane Ersatz-Lebensmittel: Die Märkte sind voll - doch nur wenige stammen aus dem Allgäu)

Bande begeht Diebstähle auf der Heimreise aus Belgien

Die Verteidigerin argumentierte ähnlich. Ihr Mandant sei außerdem nicht vorbestraft. Er sei auf der Rückreise von Belgien, wo er keine Arbeit mehr finden konnte, durch Deutschland durchgekommen. Außerdem habe seine Mutter damals einen Schlaganfall erlitten.

Die Richterin verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten, ausgesetzt zu einer Bewährung von drei Jahren. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.