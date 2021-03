Gymnasiast aus Kempten schafft es mit einem „Spaßprojekt“ zu einem der Sieger bei „Jugend forscht“

Hannes Rüger (17) vom Allgäu-Gymnasium hat beim Regionalentscheid einen der ersten vier Plätze geholt. Er entwickelt spezielle Software-Programme.

04.03.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Seine Freude kann Hannes Rüger auch durchs Telefon nicht verhehlen. Und der 17-Jährige darf sich über seinen jüngsten Erfolg auch freuen. Denn er hat einen der ersten vier Plätze im Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ erreicht. Mit seinem Projekt „AGSuite – eine Software-Suite für Schulen und Schulveranstaltungen“, das er heuer erstmals während eines digitalen Regionalwettbewerbs vorgestellt hat, wurde er in der Kategorie Mathematik/Informatik zum Sieger gekürt – und wird mit seinem Projekt am Landeswettbewerb teilnehmen.

Das dritte Mal ist Hannes Rüger aus Probstried Ende März bei einem Landeswettbwerb von „Jugend forscht“ mit von der Partie. Darüber freut man sich auch am Allgäu-Gymnasium. Denn dort geht Hannes in die Q11. Und für seine Schule hat der 17-Jährige, wie er der AZ sagt, auch spezielle Software-Programme entwickelt, die auch angewendet werden. So bietet er zum Beispiel eine Online-Lernplattform für digitalen Unterricht an, die auf allen Plattformen als Desktop-Programm oder als mobile App läuft.

Wer hat gerade eine Freistunde?

Mit einem anderen Programm, das er eigens fürs Allgäu-Gymnasium geschrieben habe, können Schüler der Oberstufe schauen, wer jetzt parallel eine Freistunde habe. Wieder ein anderes Computerprogramm sei dazu geeignet, bei Veranstaltungen die Scheinwerfer zu starten.

Was bewegt den Schüler eigentlich dazu, derartige Programme zu entwickeln? Er habe anfangs eher „Spaßprojekte“ programmiert, sagt Hannes Rüger, die dann nach und nach auch praktisch eingesetzt worden seien.

Aber seine Freizeit ausschließlich am Computer verbringt der Probsrieder nicht. Hannes geht gern radeln und dreht – leidenschaftlich gern – Filme. Aber nicht ohne seinen Computer. Ob er später einmal seine Leidenschaft für digitale Forschungsprojekte auch beruflich anwenden will – das weiß der 17-Jährige heute noch nicht.

Lesen Sie auch: Erstmals leitet eine Frau das Allgäu-Gymnasium