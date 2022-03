Gymnasiasten aus Kempten schicken Kamera in die Stratosphäre: Beeindruckende Bilder vom Ballon

Eine 50:50-Chance hatte Ulrich Mayr vom Carl-von-Linde-Gymnasium seinen Schülern eingeräumt, den Ballon wiederzufinden. Das ist nun am Hauchenberg geglückt.

30.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Der Heliumballon, den Schüler und Schülerinnen des Kemptener Carl-von-Linde-Gymnasiums vergangene Woche in Sulzberg losgeschickt hatten, ist wohlbehalten zurück – zumindest die wichtigen Teile: Kamera und Sensor.

Der Ballon selbst zerplatzte in 20 Kilometern Höhe – eindrucksvoll zu sehen auf dem Foto, einer 360-Grad-Aufnahme. Während die Ballonhülle in Fetzen gerissen wird, ist das Helium noch als Gasball zu erkennen.

Physiklehrer aus Kempten: Druckausgleich führt dazu, dass der Ballon platzt

Physiklehrer Ulrich Mayr, der das Projekt-Seminar geleitet hatte, erklärt das so: Je höher der Ballon steigt, umso mehr lässt der Druck der Atmosphäre von außen nach. Entsprechend steigt der Druck im Innern des Ballons, wodurch sich das Volumen verachtfacht. Die Hülle hält dem dann nicht mehr stand. (Lesen Sie auch: Schulen ohne Reserve: Weil in Kempten und im Oberallgäu Vertretungspersonal fehlt, kommen Lehrkräfte an ihre Grenzen)

Gefunden haben die Gymnasiasten Kamera und Sensor am Nordhang des Hauchenbergs bei Weitnau auf einer Fichte in 15 Metern Höhe, sagt Mayr. „Mit einem alten kahlen, im Wald liegenden Baum gelang es, die Gerätschaften aus der Fichte zu fischen.“

