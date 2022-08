Haben Unbekannte Braut aus Zimmer entführt?

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Wildpoldsried. Nach der Hochzeitsfeier sollen Unbekannte eine Braut nachts aus ihrem Hotelzimmer geholt haben.

08.08.2022 | Stand: 17:49 Uhr

Unbekannte sollen eine Braut nach ihrer Hochzeitsfeier aus einem Hotel in Wildpoldsried entführt und in einen Innenhof gebracht haben. So schildert es die Oberallgäuerin gegenüber der Polizei. Der Bräutigam habe von alldem nichts mitbekommen – er habe geschlafen. Die Frau habe um Hilfe gerufen, sei dann eigenständig durchs Fenster im Erdgeschoss zurückgeklettert.

Braut klettert durch ein Fenster zurück in Hotelzimmer in Wildpoldsried

Laut Polizeisprecher Dominic Geißler ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Sonntag. Weil die Braut Kratzer hatte, werde nun wegen des Verdachts auf Körperverletzung ermittelt. Die Beteiligten seien so stark alkoholisiert gewesen, dass die Polizei die Vernehmungen nun noch nachholen muss.

