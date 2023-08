Häusliche Gewalt im Allgäu: Die Gesellschaft ist gefragt

Bei häuslicher Gewalt steht oft Aussage gegen Aussage. Es darf erst gar nicht soweit kommen, sagt unsere Autorin.

27.08.2023 | Stand: 13:01 Uhr

Menschen, die häusliche Gewalt erlebt haben, kostet es meist große Überwindung, Anzeige zu erstatten, vor Polizeibeamtinnen und Richtern wieder und wieder über das Erlebte zu sprechen. Da kommt es einer Katastrophe gleich, wenn schlussendlich die Ermittlungen eingestellt werden. Hier gelangen Sie zum Haupttext: Allgäuerin zeigt Ex-Partnerin an, Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein.

Nicht am Rechtsstaat rütteln - bei der Erziehung ansetzen

Dabei wollen Polizei und Fachstellen dazu ermutigen, Anzeige zu erstatten. Wie also die Situation verbessern? Die Staatsanwaltschaft verweist zurecht auf den Rechtsstaat. Und in dem haben auch Beschuldigte Rechte – egal, ob sie schuldig oder unschuldig sind. Staatsanwälte müssen die Rechte beider Seiten wahren. Für sie steht die Wahrheitsfindung im Mittelpunkt. Es dürfen keine Zweifel bleiben, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann von der Staatsanwaltschaft Kempten. Das ist ein Grundsatz, an dem man nicht rütteln sollte. (Lesen Sie auch: Allgäuerin zeigt Ex-Partner wegen häuslicher Gewalt an: Ermittlungen werden häufig eingestellt, kritisieren Fachstellen)

Fachstellen betonen aber immer wieder, dass häusliche Gewalt ein gesellschaftliches Problem ist. Dem zugrunde liegt ein im besten Fall herabwürdigendes, im schlimmsten Fall verachtendes Frauenbild. Deshalb ein Vorschlag: Erziehen wir unsere Kinder zu gleichberechtigten Menschen.