Haldenwang: Kindergarten St. Anna wird um zwei Gruppen erweitert

Gemeinderat gibt grünes Licht zur Finanzierung des Großprojekts. Für die Kleinen entstehen neue Räume und eine Mensa. Die Kosten sind erheblich.

13.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Kitas in Haldenwang und Börwang sind voll belegt. Prognosen zeigen, dass in den kommenden Jahren ein bis zwei Krippengruppen fehlen. Auch bei den Kindergartenplätzen wird es eng. Für Umbau und Erweiterung des Kindergartens St. Anna gibt es bereits Pläne. Jetzt ging es im Gemeinderat um die Finanzierung.

Von 75 auf 125 Plätze soll die Einrichtung im Stadelösch erweitert werden. Auf 3,28 Millionen Euro beliefen sich die Gesamtkosten, rechneten die Verantwortlichen vor. Die staatliche Förderung richte sich indes nach einem Summenraumprogramm und sei gedeckelt. Von den 348 Quadratmetern Erweiterungsfläche erkennen die Förderstellen demnach 280 an. Zuschussfähige Kosten lägen also bei rund 1,86 Milionen Euro, davon schießt der Freistaat die Hälfte zu, macht 930.000.

Zusätzliche Räume finden im Anbau Platz

Alles in allem muss die Gemeinde also 2,35 Millionen Euro schultern, um zusätzliche Räume für die Knderbetreuung zu schaffen.. Dem stimmte der Gemeinderat einhellig zu. Der Haldenwanger Kindergarten erfährt nicht nur die Erweiterung um zwei Gruppenräume. Ein weiterer Multifunktionsraum ist vorgesehen. Auch die schon länger ersehnten Räume für das pädagogische Personal können im Anbau verwirklicht werden. Ebenso eine gut 70 Quadratmeter große Mensa, in der die Kinder ausreichend Platz zum Essen finden. So stellt sich der Architekt die Lösung vor

Aktuell gibt es in der Börwanger Kita 24 Krippenplätze. 100 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren haben in St. Leonhard ebenfalls Platz. 75 Kindergartenplätze bietet St. Anna in Haldenwang. Dazu bestehen zwei Kleinkindergruppen mit je zehn Plätzen.