Vereine und die Schule können die neue Sporthalle weiter nicht nutzen. Sachverständige und Juristen streiten über die Ursachen. Und der TVH-Chef bringt einen Neubau ins Spiel

21.01.2022 | Stand: 14:57 Uhr

Die Schimmelprobleme in der Sporthalle 2 in Haldenwang sind nach wie vor nicht unter Kontrolle. 2014 wurde das Gebäude in Betrieb gestellt, 2021 ergaben Untersuchungen Schadstoffe in der Luft. Erste Sanierungsschritte brachten nicht den gewünschten Erfolg. Sachverständige suchen nun weiter nach den Ursachen. Vor einer endgültigen Klärung müssen die Vereine und der Schulsport draußen bleiben.