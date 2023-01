Beim Neujahrsempfang in Haldenwang blickt der Bürgermeister zuversichtlich auf 2023. Dank geht an die Unterstützer. Gesundheit steht auf allen Wunschlisten.

13.01.2023 | Stand: 17:25 Uhr

Das festlich geschmückte Sportzentrum bot den Rahmen, die Musikkapelle spielte, über 150 Gäste folgten der Einladung zum Neujahrsempfang der Gemeinde Haldenwang. Bürgermeister Josef Wölfle ging auf die anstehenden Aufgaben unter erschwerten Bedingungen ein. Doch Krisen ließen sich auch bewältigen: „Wir sind keine Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung.“

Dankbar zeigte er sich gegenüber den vielen Unterstützern in der Gemeinde, ob politisch oder kirchlich, aus der Schule und den Kitas, aus den mehr als 50 Vereinen und Organisationen. Mit ihrer Hilfe sei es beispielsweise gelungen, das Brauchtumszentrum zu eröffnen und den Vereinestadel in Börwang aufzurichten.

Für die Begenungen in Börwang soll etwas entstehen

An die Interessengemeinschaft Börwang gewandt, sagte Wölfle, dass auch er einen Begegnungsmittelpunkt in der Ortsmitte anstrebe, unabhängig vom Bau des Lebensmittelmarkts am Ortsrand.

Die Erschließung des Baugebiets „Beim Mühlenbauer“ habe bereits begonnnen – eines der Großprojekte für 2023. Schulerweiterung und mehr Platz für die Mittagsbetreuung werden die Planer beschäftigen, auch die Kita Haldenwang braucht mehr Raum.

Mit dem Einsatz der Beauftragten der Gemeinde seien mehrere Projekte für Senioren und im Kulturbereich angestoßen worden. Integrationsbeauftragter Ulrich Graf wäre dankbar für weitere Helfer. Für die jungen Haldenwanger wurden bei der ersten Jugendkonferenz Themen gesammelt. Ab März stehe in Kooperation mit Betzigau eine Jugendpflegerin bereit, etwa um einen Skaterpark umzusetzen.

Heimathaus feiert 2023 das Zehnjährige

Glück und Erfolg wünschte Wölfle seinen Gästen für 2023. Und was steht auf deren Wunschliste? „Gesundheit für meine Kinder“, rangiert für Spoze-Wirtin Jacqueline Masur an erster Stelle. Ihr einjähriger Sohn laboriert an einer seltenen Krankheit.

Gesundheit hat auch für Hubertus Kretschmer Priorität. Der ehemalige Schulleiter feiert dieses Jahr den 80er. Genauso wichtig ist ihm: „Eine schöne Feier zum Zehnjährigen des Heimathauses.“

Mit dem Gartenbauverein ist Vorsitzende Christine Hübner seit Jahrzehnten aktiv. Sie hofft, bei den Neuwahlen Kandidaten für Vorstandsämter zu gewinnen. Und natürlich: „Gesund bleiben“.