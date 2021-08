Haldenwanger schrauben ihre Wasser-Abnahme herunter

Mögliche Folgen einer zu starken Ausbeutung der Seebacher Quelle machen den Gemeinderäten Sorgen. Manche kritisieren Informationen durch den Fernwasserverband.

Von Rainer Hitzler

01.08.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Als „ganz dünnes Eis, das wir betreten müssen“, bezeichnete Gemeinderat Martin Hiemer (Freie Wähler) während der Ratssitzung in Haldenwang eine Entscheidung. Es ging um die Wassermenge, die die Gemeinde vom Zweckverband Fernwasserversorgung Oberes Allgäu (fwoa) in Zukunft abnehmen will.