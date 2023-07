Diese Familien stehen hinter der Hamburgerei in Kempten

So manchen mag die Hamburgerei schon aus großen Städten wie München bekannt sein. Auch in Kempten gibt es jetzt eine Filiale - diese Familien stehen dahinter.

03.07.2023 | Stand: 11:25 Uhr

Die Hamburgerei hat am 27. Juli 2023 in Kempten eröffnet. Damit ist es die siebte und jüngste Filiale des Franchise Unternehmens. Die ersten zwei Filialen, die bis heute auch noch von den Gründern selbst betrieben werden, eröffneten in den Jahren 2013 und 2015 in München. 2016 folgte dann die dritte in Augsburg - 2019 starteten sie dann mit dieser das Franchise-Konzept. Die Hamburgerei gibt es nun in Augsburg, Ingolstadt, Kempten und vier mal in München.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.