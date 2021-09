Adler, Rewe, Depot: Das ändert sich in der Kemptener Innenstadt

Der Modemarkt Adler verschwindet aus der Innenstadt. Doch es gibt auch gute Nachrichten für den Einzelhandel in Kempten. Die Neueröffnungen im Überblick.

10.09.2021 | Stand: 07:05 Uhr

Aus für den Modemarkt Adler in der Innenstadt: Nach Insolvenz der Modekette schließt der neue Eigentümer, die Zeitfracht-Gruppe, die Filiale. Damit stehen in Kempten wohl in Kürze 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche leer.