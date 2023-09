Netto und Numbat sorgen für Vollbelegung: 500 Arbeitsplätze unter einem Dach

Erstmals seit zwei Jahren ist das Allgäu-Center in Kempten voll belegt. Aktuell plant die Seybandgruppe ein Projekt in einem Gewerbegebiet an der Autobahn A7.

23.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Zwei Jahre ist es her, dass die Modekette Adler ihren Verkauf im Allgäu-Center in Kempten einstellte und auszog. Erstmals seitdem ist die Gewerbeimmobilie an der Kotterner Straße nun wieder voll belegt. Zuletzt zog jetzt Numbat, eine Firma für Schnellladesäulen mit Batteriespeichern, ein.

