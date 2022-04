Nach Raub in der Kemptener Ostbahnhofstraße: Kripo sucht die Handtasche

Mutmaßliche Täter sind noch auf der Flucht. Ermittler vernehmen Zeugen und werten Spuren aus. Neue Hinweise gibt es auf das mögliche Fluchtfahrzeug.

25.04.2022 | Stand: 15:01 Uhr

Nach dem Handtaschenraub vom vergangenen Mittwoch steckt die Kriminalpolizei mitten in den Ermittlungen. Hoffnungen setzen die Beamten darauf, dass die Tasche gefunden wird.

Ein Unbekannter hatte einer 58-Jährigen mittags vor der Sparkasse in der Ostbahnhofstraße die Handtasche entrissen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Sie hatte zuvor Bargeld abgehoben. Der Mann floh mit der Beute, ein weiterer Verdächtiger rannte mit ihm davon. Mehr dazu lesen Sie hier.

Handtaschen-Raub in Kempten: So beschreibt die Polizei die gesuchte Handtasche

Auf den Zeugenaufruf in den Medien gingen am folgenden Tag Meldungen ein. Vernehmungen liefen auch am Montag weiter, Nachbarn wurden befragt. Die Kripo wertet Spuren aus und sichtet Aufnahmen der Video-Überwachung, sagt stellvertretender Kripo-Chef Andreas Fichtl.

Noch nicht wieder aufgetaucht ist die Handtasche des Opfers. Sie wird nun beschrieben als schwarz-weiß-rotbraun, 20 mal 30 Zentimeter groß, mit Bügel, Umhängegurt und Reißverschluss.

Waren die Räuber in Kempten mit einem weißen Kleinwagen unterwegs?

Hinweise auf einen weißen Kleinwagen, der im Viertel aufgefallen ist, könnten den Beamten ebenfalls weiterhelfen. Ein Zeuge gab an, er habe ein fünftüriges Modell im Lerpscherweg gesehen, das entgegen der Einbahnregelung geparkt war und so auch davon gefahren sei.

Die gesuchten Männer sollen beide zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und etwa 1,70 Meter groß.

Diese Form der Straßenkriminalität sei in Kempten die „absolute Ausnahme“, sagt Fichtl. 2022 gab es noch keinen vergleichbaren Fall, im vergangenen Jahr war es einer.

