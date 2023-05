Harald Platz verabschiedet: "Mann mit Realitätssinn und Visionen"

Abschied: 29 Jahre stand Harald Platz an der Spitze des DAV Allgäu-Kempten. Ihm folgt Klaus-Peter Wildburger. Jetzt steht der Neubau der Tannheimer Hütte an.

14.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Nach 29 Jahren an der Spitze der Alpenvereinssektion Allgäu-Kempten hat sich Harald Platz in den Ruhestand verabschiedet. Der ehemalige Vorstand des Allgäuer Brauhauses feiert demnächst seinen 80. Geburtstag und hinterlässt seinem Nachfolger beim DAV Klaus-Peter Wildburger ein bestelltes Feld.

Gefeiert wurde mit 200 Weggefährten, Sektionsmitarbeitern, Politikern und Ehrenamtlichen im Kletterzentrum „Swoboda Alpin“. „Unsere Hütte in der Stadt ist das Herzstück der Ära Platz“, sagte Wildburger. Er nannte Platz einen Mann mit Realitätssinn und Visionen. In dessen Zeit stieg die Zahl der Mitglieder von 6.000 auf 24.000. Kempten liege damit unter den Sektionen auf Platz fünf. Bergwandern und Bergsteigen erfahre unter jungen Menschen und Familien großen Zulauf. Deshalb wurde die Kemptner Hütte saniert und die Rappenseehütte ertüchtigt.

Der DAV Allgäu-Kempten will die Tannheimer Hütte demnächst abreißen

Platz hatte immer wieder angekündigt, er bleibe so lange im Amt, bis die Tannheimer Hütte gebaut sei. „Jetzt liegt die Baugenehmigung endlich auf dem Tisch und wir fangen in Kürze mit dem Abbruch an. Der Neubau ist für dieses Jahr geplant. Die Eröffnung der Hütte ist für das Frühjahr 2024 geplant“, sagte Wildburger.

Er erinnerte an weitere Meilensteine der Ära Platz: Bau und Erweiterung einer Kletterwand in der Turnhalle am Königsplatz, Bau Kletterturm Engelhaldepark 2002, Jubiläumsfeiern von Sektion und Hütten.

In Richtung Politik sprach Wildburger den Bau der zehnten Grundschule im Anschluss ans Kletterzentrum an: „Die Nachricht über den Schulbau traf uns hart, aber wir sind uns der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Für uns war es eine enttäuschende Entscheidung der Stadt, zunächst auf den Stadtplatz zu verzichten.“ Deshalb richtete er den Appell an die Stadtspitze, durch die Entscheidung für ein Parkdeck den Weg frei zu machen für einen Quartiersplatz: „Sonst bleibt die Vision der Stadt unvollendet.“

Landrätin Indra Baier-Müller und Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll dankten dem „Gentleman“ Platz für seinen Einsatz.

Klaus-Peter Wildburger folgt auf auf Harald Platz als Vorsitzender des DAV Allgäu-Kempten

Vor zehn Jahren wurde mit Michael Turobin-Ort erstmals ein hauptamtlicher Geschäftsführer bestellt. Dieser bedankte sich zusammen mit Brigitte Natterer im Namen der Mitarbeitenden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Die Sektion hatte kürzlich ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Dabei hatten die Mitglieder Platz zum Ehrenmitglied ernannt. Sein Ehrenamt habe ihm all die Jahre immer Freude bereitet – vor allem auch, weil er hierdurch immer in Kontakt mit den verschiedensten Menschen gekommen sei und immer auf die Unterstützung seiner Vorstandskollegen und der Ehrenamtlichen zählen konnte.

Neuer Mann an der Spitze ist der langjährige Stellvertreter Klaus-Peter Wildburger. Der 59-jährige Familienvater ist Vorstand der Allgäuer Volksbank.

Bei der Mitgliederversammlung freute sich der Vorstand, ein solides Finanzfundament mit positiven Zahlen in allen Geschäftsbereichen präsentieren zu können: So erfährt das Kletterzentrum nach wie vor steigende Beliebtheit und auch die beiden Alpenvereinshütten konnten sich nach Corona erholen und die Übernachtungszahlen dem alten Niveau annähern. Vor allem trägt die Mitgliederentwicklung zu den soliden Finanzen der Sektion bei.