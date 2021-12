Hass im Internet: Fahnder durchsuchen auch im Oberallgäu

01.12.2021 | Stand: 11:08 Uhr

Es war am frühen Mittwochmorgen, als vor der Wohnung eines 28-Jährigen im Oberallgäu Kleinbusse vorfuhren. Ermittler stiegen aus, betraten die Räume, durchsuchten sie – und beschlagnahmten sein Laptop und ein Smartphone.

In einer konzertierten Aktion sind Fahnder in ganz Deutschland am Mittwoch gegen ein Phänomen vorgegangen, das in den vergangenen Jahren immer weiter um sich greift: Hate-Speech, also das Veröffentlichen von Hassparolen, Volksverhetzung, und übelsten Beleidigungen im Internet und in Sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und Telegram.

Der 28-Jährige aus dem Oberallgäu steht im Verdacht, im Mai in einem Sozialen Netzwerk gepostet zu haben, dass Polizeibeamte auf offener Straße erschossen werden dürften. Kein Einzelfall: Allein im vergangenen Jahr liefen in Bayern mehr als 1600 Ermittlungsverfahren wegen solcher Hass-Botschaften, etliche Verdächtige wurden ermittelt und auch verurteilt. Im überwiegenden Teil ging es dabei um rechtsradikale Äußerungen und Volksverhetzung. Angefeindet wurden vor allem Politiker, Flüchtlinge oder Muslime. Auch antisemitische Äußerungen waren weit verbreitet.

In den vergangenen Monaten häuften sich im Netz allerdings auch Beleidigungen, Verleumdungen und Beschimpfungen, zum Teil auch Todesdrohungen aus dem Lager der Corona-Leugner und Impfgegner. Die Betroffenen hier: Politiker, Wissenschaftler und auch Journalisten. Auch der 28-Jährige wird von den Ermittlern der sogenannten "Querdenker"-Szene zugeordnet.

Hass im Netz nimmt deutlich zu - die Zahl der Ermittlungsverfahren auch

Um dem zunehmenden Hass im Netz zu stoppen, hatte das Bayerische Justizministerium bereits im Herbst 2019 ein Online-Meldeportal für Kommunalpolitiker gestartet. Dort können "Amts- und Mandatsträger" Beleidigungen oder Bedrohungen melden.

Wird Hasskriminalität von Betroffenen angezeigt, fällt es den Fahndern häufig sogar recht leicht, die Verantwortlichen der Hass-Beiträge im Netz zu finden. Denn viele Täter schreiben ihre Bedrohungen und Beleidigungen unter Klarnamen, oder ihre Daten sind im Netz zurückverfolgbar. "Es gelingt uns tatsächlich in sehr vielen Fällen, die Tatverdächtigen zu ermitteln", sagt David Beck, bei der Staatsanwaltschaft Kempten zuständig für die Verfolgung von Hasskriminalität.

Die Strafen fallen dann durchaus spürbar aus. Volksverhetzung etwa kann schon Ersttäter Geldstrafen von vier Monatsgehälter kosten - plus Eintrag ins Führungszeugnis. Bei Wiederho­lungstätern ist auch eine Freiheitsstrafe möglich. Und auch bei Beleidigungen, Aufrufen zu Straftaten oder Bedrohungen kennen Staatsanwaltschaften und Gerichte inzwischen kaum noch Pardon.

Beispiele: So werden Hass-Postings im Internet bestraft

November 2021 : Ein vorbestrafter 58-Jähriger beleidigt in SMS einen Arzt, weil dieser gegen Corona impft. Das Urteil des Amtsgerichts: Drei Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung.

: Ein vorbestrafter 58-Jähriger beleidigt in SMS einen Arzt, weil dieser gegen Corona impft. Das Urteil des Amtsgerichts: Drei Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Juli 2021 : Ein Beamter wird vom Amtsgericht Augsburg zu 4400 Euro Geldstrafe verurteilt. Er hatte mit zwei Fotomontagen im Internet die Grünen-Politikerin Claudia Roth verunglimpft.

: Ein Beamter wird vom Amtsgericht Augsburg zu 4400 Euro Geldstrafe verurteilt. Er hatte mit zwei Fotomontagen im Internet die Grünen-Politikerin Claudia Roth verunglimpft. Juli 2020 : Ein 61-Jähriger, der eine Hass-Mail über den früheren Augsburger Oberbürgermeister schreibt, wird zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt.

: Ein 61-Jähriger, der eine Hass-Mail über den früheren Augsburger Oberbürgermeister schreibt, wird zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Mai 2020 : Das Amtsgericht Hagen verurteilt eine Frau wegen Verbreitung von Hassreden im Netz zu 11 Monaten auf Bewährung und einer Bewährungsauflage von 1500 Euro. Die Kinderpflegerin hatte vier illegale Postings in Sozialen Netzwerken verbreitet. In drei Fällen hatte die Täterin dabei verfassungsfeindliche Kennzeichen verwendet und einmal den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt.

: Das Amtsgericht Hagen verurteilt eine Frau wegen Verbreitung von Hassreden im Netz zu 11 Monaten auf Bewährung und einer Bewährungsauflage von 1500 Euro. Die Kinderpflegerin hatte vier illegale Postings in Sozialen Netzwerken verbreitet. In drei Fällen hatte die Täterin dabei verfassungsfeindliche Kennzeichen verwendet und einmal den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Februar 2020: Das Landgericht Nürnberg-Fürth verurteilt einen Mann wegen Volksverhetzung im Netz zu sechs Monaten Freiheitsstrafe und bestätigt damit ein Urteil des Amtsgerichts Schwabach.

Im Frühjahr 2021 war ein neues Gesetz zur Bekämpfung der Hasskriminalität im Internet in Kraft getreten. Seitdem stehen auf Beleidigungen im Netz bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe. Der Strafrahmen bei Mord- und Vergewaltigungsdrohungen im Netz wurde auf bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe verdreifacht.

Hinzu kam ein neues Instrument: Ab Februar 2022 müssen soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Instagram Mord- und Vergewaltigungsdrohungen und andere schwere Hassdelikte nicht mehr nur löschen, sondern auch dem Bundeskriminalamt melden. Dies werde zu noch schnelleren und konsequenten Ermittlungen gegen Hetzer führen, hieß es. "niemand muss es dulden, im Internet beleidigt oder bedroht zu werden", sagt Michael Haber, Leiter Kriminalitätsbekämpfung beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Er rief dazu auf, solche Fälle konsequent bei der Polizei zu melden.

Dem verdächtigen 28-jährigen Oberallgäuer droht jetzt wegen Billigung von Straftaten eine empfindliche Geldstrafe. Er habe sich "geständig und weitgehend einsichtig gezeigt", hieß es bei der Kripo.