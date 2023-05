Hass und Hetze an Kemptener Gymnasien: Schulleiter sind alarmiert

Kemptener Schüler haben NS-Symbole verwendet und den Hitlergruß gezeigt. Ein Trend aus dem Internet, dem bald der nächste folgen kann, warnen Schulleiter.

28.05.2023 | Stand: 12:13 Uhr

Schulleiter in Kempten sind alarmiert: In den vergangenen Monaten sind mehrfach Schüler aufgefallen, die NS-Symbole verwendet und weiterverbreitet haben. Claudia Scharnetzky, Schulleiterin am Allgäu-Gymnasium, und ihre Kollegen Markus Wenninger (Hildegardis-Gymnasium) sowie Dr. Stefan Dieter (Carl-von-Linde-Gymnasium) gehen konsequent dagegen vor. Doch sie betonen auch: Es handle sich um einen Trend aus Sozialen Medien, der womöglich bald vom nächsten abgelöst wird. Dem Phänomen könnten nicht allein die Schulen entgegenwirken. Medienerziehung sei ein zentrales Thema – und betreffe die gesamte Gesellschaft.

