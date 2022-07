Hat das Freibad Seltmans eine Zukunft? Am Mittwoch fällt die Entscheidung

Am Freibad Seltmans hängen viele Emotionen, doch es gilt als marode. Dem Freibad wurde diese Saison als Schonfrist gegeben. Doch nun entscheidet der Gemeinderat.

12.07.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Wird das Freibad Seltmans geschlossen? Darüber entscheidet der Gemeinderat Weitnau während seiner Sitzung am Mittwoch, 13. Juli, ab 19.30 Uhr, im Dorfsaal in Sibratshofen.

Wie berichtet, gilt das Freibad in Seltmans seit Langem als marode. Gleichzeitig hängen viele Emotionen an ihm. Bereits 2021 ließ sich die Gemeinde von einem Fachbüro berechnen, mit welchen Kosten bei einer Sanierung zu rechnen wäre. Auch ein Umbau als Naturbad sowie der Widdumsee als Badeweiher waren im Gespräch.

Freibad Seltmans: Gemeinderat Weitnau entscheidet über Zukunft

Im Frühjahr bekam die Frage um die Zukunft des Bades nun neue Dringlichkeit, als bekannt wurde, dass dort jährlich Millionen Liter Chlorwasser versickern. Der Gemeinderat entschied: Die Saison 2022 soll das Bad öffnen – doch im Laufe des Sommers müsse entschieden werden, wie es endgültig weitergeht. Genau dieser Beschluss steht nun in der Sitzung am Mittwoch an.

