Haus Euler aus Kempten: Er bläst seit 60 Jahren den Politikern den Marsch

Musiker Hans Euler (84) zieht seit 1962 mit den Ministerpräsidenten auf der Allgäuer Festwoche in Kempten ein. Es gab Zeiten, da war er 64 Stunden im Einsatz.

16.08.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Dieser Mann bläst den Politikern so richtig den Marsch. Hans Euler ist das dienstälteste Mitglied der Stadtkapelle Kempten und spielt seit 60 Jahren auf der Allgäuer Festwoche. „Früher waren wir im Kornhaus, jetzt spielen wir bei den Eröffnungen im Stadttheater“, sagt der 84-Jährige.

Einzug mit den Ministerpräsidenten aufs Gelände der Allgäuer Festwoche

Seit 1962 zieht die Stadtkapelle mit den Ministerpräsidenten und Ehrengästen aufs Festgelände ein. Dort spielt der Musiker dann mit seinen Kameraden tagelang im Festzelt. „Früher waren das 64 Stunden Einsatz.“

1958 kam der gebürtige Wirlinger zur Stadtkapelle. Vier Jahre später war sein erster Festwocheneinsatz. Damals war Hans Ehard Ministerpräsident, es folgten Alfons Goppel, Franz-Josef Strauß und Max Streibl. Eugler spielte auch für Edmund Stoiber, Günther Beckstein, Horst Seehofer und zuletzt am Samstag für Markus Söder. (Lesen Sie auch: Allgäuer Festwoche 2022 in Kempten: Die Sicherheit im Visier)

Hans Euler: "Früher haben wir immer unseren Urlaub nach der Festwoche geplant"

„Ich schätze die große Gemeinschaft der Kapelle“, erklärt der gelernte Kfz-Meister seinen Antrieb. „Auf der Festwoche trifft man außerdem Leute, die man das ganze Jahr nicht gesehen hat.“ Für ihn ist die fünfte Kemptener Jahreszeit ein wichtiges Datum: „Früher haben wir immer unseren Urlaub danach geplant.“ (Lesen Sie auch: Was ist auf der Allgäuer Festwoche für Familien geboten?"

Inzwischen sind die drei Enkel zwischen 16 und 19 Jahre alt und gehen mit Freude auf das größte Allgäuer Fest. Die Liebe zur Musik hat er seinem Sohn in die Wiege gelegt: „Der ist heute Berufsmusiker bei der Bundeswehr in Ulm.“ Eine Frage lässt Eugler am Ende aber offen: Ob er 2023 noch auf der Bühne im Festzelt sitzt?