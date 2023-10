Heizen, Energiespeicher: ZAK Kempten will Wärme speichern und Erdboden aufheizen - bis zu 70 Grad

Probebohrungen in Sankt Mang geplant: Der ZAK im Sommer Abwärme für den Winter 120 Meter tief im Boden speichern. So steht es um die Wärmeplanung in Kempten.

14.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Es ist ein spannendes Projekt: Der Abfallzweckverband ZAK will im Sommer übrige Abwärme seiner Heizwerke für den Winter speichern, indem er Erdreich bis auf etwa 120 Meter Tiefe aufheizt. Schon länger ist von dem Projekt eines saisonalen Zwischenspeichers die Rede. Nun hofft Christoph Lindermayr, Geschäftsführer der ZAK Energie GmbH, auf einen Förderbescheid im ersten Quartal 2024, damit die Probebohrungen bis Frühsommer erfolgen können.

