Die Baugenossenschaft Kempten will an der Dornierstraße vier Häuser abreißen und neu bauen

"Vorgehen mit der Brechstange": Die Heizungspläne der Regierung treffen private Hausbesitzer und Wohngesellschaften. In der Dornierstraße kommt nun der Bagger.

03.05.2023 | Stand: 19:52 Uhr

Heizungspläne der Regierung wie etwa das Verbot, ab 2024 neue Gas- und Ölheizungen in Gebäude einzubauen, machen vielen Menschen Sorgen. Vor allem denen, die eine alte Heizung in ihrem Haus haben. Doch nicht allein private Besitzerinnen und Besitzer sind betroffen, sondern auch große Wohngesellschaften – und deren Mieter. Denn neue Technik macht das Wohnen teurer. CSU-Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann kritisierte das vor wenigen Tagen in einer Mitteilung als „Wärmewende mit der Brechstange“. (Lesen Sie hier: Wohnen in Kempten/Sankt Mang: BreFa Bauunternehmen will Wohnungen bauen)

