Heroes Festival: Buchenberg wird Deutsch-Rap-Hochburg, alle Infos

Zum Heroes Festival in Buchenberg mit Stars wie Apache 207, Luciano, SSIO, 01099 und Haftbefehl werden 21.000 Deutsch-Rap-Fans erwartet. Es gibt noch Tickets.

24.08.2023 | Stand: 17:04 Uhr

Buchenberg wird an diesem Wochenende zum Ziel tausender Deutsch-Rap-Fans: Über 21.000 Besucherinnen und Besucher werden beim „Heroes Festival“ an diesem Freitag und Samstag, 25. und 26. August, am Firmensitz des Veranstalters Allgäu Concerts erwartet. Auf den beiden Open-Air-Bühnen treten Sras der Szene, darunter Apache 207, SSIO, Yung Hurn, Haftbefehl und Luciano auf. Wer sich das Hip-Hop-Spektakel nicht entgehen lassen will: Es gibt noch Tickets, aber nur im Internet (keine Tages- oder Abendkasse). „Mit knapp 12.000 Besuchern pro Tag wären wir ausverkauft“, teilt Michaela Schneider, Geschäftsführerin von Allgäu Concerts mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.