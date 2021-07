Herzinfarkt: Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen bei einem Verdacht wichtig sind

Das Rote Kreuz Oberallgäu erklärt, welche Erste-Hilfe-Maßnahmen bei einer Herzattacke wichtig sind - und wie sich Symptome bei Frauen und Männern unterscheiden.

29.07.2021 | Stand: 16:22 Uhr

Wie erkennt man einen Herzinfarkt und welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sollte man anwenden? Frank Schönmetzler, Ausbildungsleiter beim BRK Oberallgäu, erklärt, was ein Laie wissen sollte.

Bei einem Herzinfarkt gabe es manchmal uneindeutige Symptome, die zudem bei Männern und Frauen unterschiedlich ausfallen können. Klassische Anzeichen seien starke Schmerzen oder Brennen hinter dem Brustbein. Häufig strahle der Schmerz in Arme, Oberbauch, Hals, Rücken, Kiefer oder die Schulterblätter aus. Typisch seien kalter Schweiß, eine blass-gräuliche Gesichtsfarbe, Übelkeit und Erbrechen, Atemnot und ein Enge- oder Einschnürungsgefühl im Brustkorb.

Der regelmäßige Check beim Arzt hilft vorzubeugen

Bei Frauen sei der klassische Brustschmerz oft nicht so stark ausgeprägt. Stattdessen berichten sie eher von allgemeinem Druck- oder Engegefühl in der Brust, Schmerzen am Rücken oder im Oberbauch. Wer solche Symptome erlebe oder die Schmerzen länger als fünf Minuten anhalten, sollte sofort den Notarzt unter 112 rufen. Auch bei häufiger auftretenden unspezifischen Symptomen wie Brustschmerzen, Schwindel, Atemnot und Abgeschlagenheit empfiehlt der Experte, sich durchchecken zu lassen. (Lesen Sie auch: Der Alltag in der Notrufleitstelle Allgäu)

Bei Verdacht auf Herzinfarkt gelten diese Erste-Hilfe-Maßnahmen

Rettungsdienst 112 alarmieren.

Ununterbrochen Atmung und Bewusstsein prüfen.

Herz entlasten durch Lagerung mit erhöhtem Oberkörper.

Herz-Lungen-Wiederbelebung bei Kreislaufstillstand (30 Mal Herzdruckmassage, zwei Mal Beatmung im Wechsel).

Ruhig bleiben! Unruhe, Aufregung und Anstrengung sind beim Betroffenen zu vermeiden.

Enge Kleidung öffnen.

Laut BRK kursiert auf WhatsApp ein Kettenbrief, in dem bei Herzinfarkt empfohlen wird zu husten. Betroffene sollten tief einatmen und verlängert husten. Das sei medizinisch nicht belegt, sagt Schönmetzler. Um effektiv helfen zu können, empfiehlt das BRK, Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen.

