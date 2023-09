Brücke über den Heussring in Kempten wird ein Drittel breiter

Die neue Geh- und Radwegbrücke mit 49 Metern Spannbreite soll elegant und transparent wirken. Dennoch wird das Bauwerk 33 Prozent breiter. Das steckt dahinter.

14.09.2023 | Stand: 15:49 Uhr

Ein bisschen müssen sich die Menschen im Kemptener Süden noch gedulden, bis sie wieder über die Geh- und Radwegbrücke am Heussring in Richtung Adelharzer Weg und Vorarlberger Gräber wandern können. Nach der zweitägigen Vollsperrung des Rings im Baustellenbereich am Wochenende fragen sich viele, wie weit denn die Arbeiten gediehen sind.

