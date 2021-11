Heute wählt Lauben einen neuen Bürgermeister: Wer zur Wahl steht und welche Corona-Regeln gelten

Alles, was man zur Bürgermeister-Wahl in Lauben im Oberallgäu heute wissen muss: die Kandidaten, die Corona-Regeln - und warum überhaupt gewählt wird.

28.11.2021 | Stand: 07:11 Uhr

Am Sonntag, 28. November, haben die Laubener die Wahl: Sie stimmen ab, wer künftig die Geschicke der Gemeinde lenken soll. Zur Wahl stehen zwei Kandidaten - eine dritte hatte ihre Bewerbung wieder zurückgezogen. Hier finden Sie alles, was Sie zur Bürgermeister-Wahl in Lauben ( Oberallgäu) wissen müssen.

Warum wird in Lauben (Oberallgäu) überhaupt ein neuer Bürgermeister gewählt?

Eigentlich hatten die Bürgerinnen und Bürger erst 2020 einen neuen Laubener Rathauschef gewählt: Dietmar Markmiller wurde im Mai Nachfolger des langjährigen Bürgermeisters Berthold Ziegler, der nach 18 Jahren nicht mehr angetreten war. Ende August 2021 kam dann die überraschende Nachricht: Dietmar Markmiller tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Mehr über Markmillers Rücktritt und seine Hintergründe lesen Sie hier.

Bürgermeister-Wahl in Lauben: Welche Kandidaten treten an?

Die Wähler in Lauben haben am Sonntag die Wahl zwischen zwei Kandidaten. Eine dritte war Ende Oktober wieder von ihrer Kandidatur zurückgetreten (mehr dazu finden Sie hier).

Stellvertretend für Dietmar Markmiller führt seit August Florian Gröger die Amtsgeschäfte im Rathaus. Dabei ist das langjährige Gemeinderatsmitglied auf den Geschmack gekommen - und will nun Erster Bürgermeister werden. Er tritt an für die Unabhängigen Gemeindebürger sowie den Bürgerclub Lauben.

Lesen Sie auch

Lauben wählt Bürgermeister für nur viereinhalb Jahre Bürgermeister-Wahl Lauben

Ebenfalls Rathauschef werden will Dr. Christian Schwarz ( CSU). Der Haldenwanger ist in seiner Heimatgemeinde Mitglied im Gemeinderat, außerdem im Kreistag. Auch für den Bundestag hat er schon kandidiert, im Landtag kümmert er sich hinter den Kulissen für die CSU-Fraktion etwa um Petitionen.

Beide Kandidaten haben wir zur gemeinsamen Interview-Runde geladen. Dabei ging es um die Pläne, welche die Kandidaten für die Gemeinde Lauben haben. Wie Dr. Christian Schwarz und Florian Gröger Laubens Zukunft gestalten wollen, lesen Sie hier im großen Wahl-Interview.

Am Sonntag wählen die Laubener einen Bürgermeister nur für die nächsten viereinhalb Jahre - warum eigentlich?

Der Grund liegt im Zeitpunkt der Wahl und verschiedenen Regeln aus dem Wahlrecht. Die Hintergründe dazu finden Sie hier.

Eine Bürgermeister-Wahl inmitten der Corona-Pandemie? Diese Hygiene-Regeln gelten

Die Inzidenz und Krankenhausauslastung ist so hoch wie noch nie während der gesamten Corona-Pandemie. Ausgerechnet jetzt sind die Laubener schon zum zweiten Mal während der Krise aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Welche Regeln dafür gelten und warum man am besten einen eigenen Stift mitbringt, erklärt Wahlleiter Klaus Sedlmeir hier.