Hier koch(t)en die Emotionen - Auf Rundfahrt durch Kempten

Josef Mayr engagiert sich seit 1978 im Stadtrat. In dieser Zeit erlebte er hitzige Debatten. An manchen Zankapfel können sich viele gar nicht mehr erinnern.

31.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Josef Mayr ist keiner, der schnell laut wird. Der Mann mit dem weißen Bart spricht bedächtig. Selbst dann, wenn er an hitzige Debatten erinnert. An lautstarke Diskussionen – nicht nur im Stadtrat, sondern auch unter den Bürgerinnen und Bürgern. Dann, wenn es um umstrittene Projekte in Kempten ging, wenn die Emotionen kochten. Der 71-Jährige, der seit 1978 für die CSU im Stadtrat sitzt, denkt an einige Auseinandersetzungen zurück. Manche davon sind heute wohl nurmehr wenigen präsent. Eine Rundfahrt mit Josef Mayr, dem Stadtratältesten, zu (einst) kritischen Orten in Kempten:

1 Müllheizkraftwerk: Gleich zu Beginn macht Mayr dort Halt, wo er die bislang „heftigste Geschichte“ erlebt hat. Das Müllheizkraftwerk im Kemptener Norden habe in den 1990er-Jahren wegen der geplanten Modernisierung mit Erweiterung „unglaubliche Emotionen geweckt“. Ein solcher Bau gehöre doch weit auf die grüne Wiese, weg von den Menschen, sei eine gängige Meinung gewesen. Auch aus Sorge um die Gesundheit. Das Thema Fernwärme habe schließlich viele Widerstände verringert: Mittlerweile 47 Kilometer lange Fernwärme-Leitungen versorgen zahlreiche Kemptener Haushalte. Dadurch würden jährlich viele Liter Öl eingespart, sagt Mayr. Wichtig sei gewesen, stets in moderne Technik zu investieren. Er ist überzeugt, dass die Feinstaubwerte in der Innenstadt aufgrund der Anlage „super“ sind. Die Fernwärme ersetze viele Heizanlagen. „Das war eine sehr heiße, über Jahre geführte Diskussion, die sich am Ende als sehr positive Lösung herausgestellt hat. Heute stellt sie einen großen Beitrag zum Umweltschutz dar.“

Müllheizkraftwerk Bild: Martina Diemand

2 Nordspange: Nicht weit entfernt schlängelt sich eine Straße durch grüne Wiesen in Richtung Dachser-Kreisel – die Nordspange. „Das war auch heftig umstritten.“ Um Rottach- sowie Memminger Straße vom Verkehr zu entlasten, sollte eine weitere Verbindung über die Iller entstehen. Dass die Trasse durch ein Landschaftsschutzgebiet, die Riederau, führt, sorgte für Kritik. Die Stadt verpflichtete sich, „dass die Natur nicht zu kurz kommt“, sagt Mayr. Für die Tiere gibt es Querungshilfen, zudem wurde in Hochwasserschutz investiert. „Die Nordspange wird gut angenommen“, sagt der Stadtratsälteste sechs Jahre nach der Eröffnung der Trasse. Sie leiste einen „großen Beitrag“ zur Verkehrsentlastung der Innenstadt. „Auch der begleitende Geh- und Radweg hat eine erhebliche Bedeutung.“

Brandstatt Bild: Martina Diemand

3 Brandstatt: Der nächste Stopp führt in die Innenstadt, genauer gesagt in die Brandstatt. In einem Innenhof hinter dem Restaurant „La Cave“ zeigt Mayr auf die Häuserzeilen ringsherum. Die sei einst etwas heruntergekommen gewesen, Anwohner und Geschäftstreibende seien nach und nach ausgezogen. Eine Investorin wollte dagegen etwas tun, erzählt Mayr. Allerdings unter einer Voraussetzung: Stellplätze für Autos fehlten bis dato, das Problem sollte eine Tiefgarage lösen. Dafür jedoch musste eine alte Linde gefällt werden. „Die Auseinandersetzung war absolut heftig“, erinnert sich Mayr an die Diskussionen Anfang der 1990er-Jahre. „Man hatte den Eindruck, wenn die Linde nicht mehr steht, erstickt die gesamte Altstadt.“ Das Vorhaben wurde trotz des Protests umgesetzt. Nach und nach hätten auch die weiteren Eigentümer ihre Häuser saniert. „Es hat ein paar Jahre gebraucht, dann war das wieder ein ordentliches Wohngebiet.“ Auf der Wiese oberhalb der Tiefgarage habe man kleine Bäume nachgepflanzt.

Nordspange Bild: Martina Diemand

4 Funkenwiese: Ein Teil der Häuser steht bereits, weitere baut die Sozialbau aktuell. Mayr erinnert daran, dass auf der Funkenwiese einst allerdings eine Schule geplant war. Doch mit dem Aybühlweg habe die Stadt aus seiner Sicht einen guten anderen Standort gefunden. Zugleich fehlt in Kempten Wohnraum. „Ich kann verstehen, dass Menschen, die hier leben und einen Ausblick auf die grüne Wiese haben, nicht begeistert sind“, sagt Mayr. Auch dass der Funkenplatz an dieser Stelle wegfällt, sorgte für Diskussionen. „Ich hoffe, dass die Anwohner mit der Situation mittlerweile gut leben können.“ Der 71-Jährige betont: Es sei kommunaler Auftrag nachzuverdichten, anstatt großflächig nach außen zu bauen. Das Thema führe auch andernorts immer wieder zu Diskussionen. „Doch man muss auch immer die im Blick haben, die mit großer Not dringend Wohnraum suchen.“

Josef Mayr an der Funkenwiese Bild: Martina Diemand

5 Hildegardplatz: Emotional diskutierten die Kemptenerinnen und Kemptener auch über eine Tiefgarage unter dem Hildegardplatz. Am Ende wurde nichts daraus – ein Bürgerentscheid beendete die Debatte. „Das muss man akzeptieren“, sagt Mayr. Wenngleich er nach wie vor für die Tiefgarage wäre. „Das wäre meiner Meinung nach eine Bereicherung für die Kemptener Nordstadt und würde den Park-Suchverkehr in dem Bereich verringern.“

Hildegardplatz Bild: Matthias Becker

6 Klosterwiese: Auf der Klosterwiese in Lenzfried sind Generationen gerodelt, sagt Mayr beim vorletzten Stopp. Einige Anwohner seien auch deswegen wenig begeistert gewesen, als bekannt wurde, dass an dieser Stelle neuer Wohnraum entstehen soll. „Heute gibt es keinen Disput mehr und die Menschen wohnen gern dort“, sagt Mayr. Und allgemein auf derartige strittige Vorhaben: „Wenn nach fünf Jahren niemand mehr weiß, was gegen ein Vorhaben gesprochen hat, dann haben wir es richtig gemacht.“

Lenzfried: Klosterwiese Bild: Matthias Becker

7 Schulzufahrt: Josef Mayr macht auf seiner Rundfahrt durch die Stadt zu einst umstrittenen Projekten ein letztes Mal Halt. Vor der Konrad-Adenauer-Grundschule in Lenzfried weist er auf die Verkehrsführung. Eine eigene Anfahrt sichert den Schulweg der Kleinen. Hier habe es Kritik gegeben, weil eine weitere Fläche versiegelt wurde. „Aus meiner Sicht ist hier die Sicherheit die absolut entscheidende Frage“, sagt der Postbeamte im Ruhestand. Von großer Bedeutung bei Vorhaben wie diesen, sei daher die Menschen intensiv zu informieren. Und zu erklären, welche Gründe dafür (oder auch mal dagegen) sprechen.

Lenzfried: Einfahrt Grundschule Bild: Matthias Becker

