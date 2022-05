Hilfe für Geflüchtete: Unterstützer kommen in Kempten an ihre Grenzen

Die Diakonie Kempten begleitet mit vielen Ehrenamtlichen geflüchtete Menschen. Durch den Krieg werden die Anforderungen noch höher. Welche Angebote es gibt.

11.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Das Netz an Unterstützung für geflüchtete Menschen ist mit der Diakonie, der Caritas, dem BRK und der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) in Kempten dicht gewoben. Dennoch seien die Anforderungen komplex und die personellen Ressourcen knapp, sagt Anke Heinroth, Leiterin des Bereichs Asyl und Migration bei der Diakonie Kempten. Einen Großteil der Arbeit leisten Ehrenamtliche. Sie betont: „Wir kommen an unsere Grenzen.“

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.