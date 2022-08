Hilfe für Sterbende: Palliativversorgung im Klinikum Kempten erneut ausgezeichnet

Prüfer loben auch die enge Vernetzung mit anderen Fachabteilungen. Die Palliativstation im Klinikum Kempten ist als eine von vieren in Bayern zertifiziert.

07.08.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Behandlung schwerstkranker und sterbender Menschen erfolgt auf der Palliativstation am Klinikum Kempten auf höchstem Niveau. Zum zweiten Mal wurde die dortige Versorgung nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zertifiziert – als eine von nur vier Einrichtungen in Bayern.

„Mit der hochwertigen Versorgung können wir die Lebensqualität unserer Patienten verbessern, manchmal auch die Lebenszeit verlängern", betont Prof. Dr. Christian Langer, Chefarzt für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin.

Warum können Patienten von der frühen Einbindung in die Palliativversorgung profitieren? Oft können Notfall-Einweisungen oder belastende Therapien am Lebensende vermieden werden

Betrachtet haben die Prüfer unter anderem Behandlungsqualität, Zusammensetzung des Teams, Ausstattung der Station, Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und sämtliche Prozesse von der Kontaktaufnahme bis zur Entlassung oder dem Abschiednehmen. Neben dem positiven Gesamteindruck der Station lobten sie laut Mitteilung die enge Vernetzung mit anderen Fachabteilungen des Klinikums. „Studien zeigen, dass Patienten deutlich von einer frühen Einbindung in die palliative Versorgung profitieren können", sagt Oberärztin Susanne Schmid, ärztliche Leiterin der Palliativstation. Oft könnten so Notfall-Einweisungen in die Klinik oder belastende Therapien am Lebensende vermieden werden.

Als Teil des Teams sind neben Medizinern und Pflegekräften zudem die Bereiche Logopädie, Physio-, Ernährungs-, Atem-, Kunst- und Musiktherapie, Psychoonkologie, Sozialdienst, Seelsorge sowie die Klinikclowns involviert.