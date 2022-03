Hilfe für die Ukraine: Diese Möglichkeiten gibt es in Kempten und im Oberallgäu

In der Ukraine herrscht Krieg. Und hierzulande fragen sich viele: Wie kann ich den Menschen helfen? Die Hilfsmöglichkeiten in Kempten und dem Oberallgäu.

03.03.2022 | Stand: 15:01 Uhr

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine herrscht Krieg in Europa. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben ihr Zuhause verlassen müssen. Alle aktuellen Infos zum Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem Newsblog. Menschen in der Region fragen sich jetzt, wie sie den Ukrainerinnen und Ukrainern helfen können. Hier finden Sie eine Liste mit Hilfs- und Spendenmöglichkeiten in Kempten und im Oberallgäu und Tipps des Landratsamtes, wie Sie vor Ort im Allgäu helfen können.

Geld spenden

Mit Geldspenden können Allgäuer und Allgäuerinnen in der Ukraine helfen. Hier finden Sie eine Übersicht über verschiedene Organisationen aus der Region und aus Deutschland, durch die man Hilfsprojekte in der Ukraine finanziell untersützen kann.

Sachspenden für Hilfskonvois an die ukrainische Grenze

Diverse Unternehmen, Vereine und Hilfsorganisationen aus Kempten und dem Oberallgäu organisieren Hilfskonvois an die ukrainische Grenze, um die Menschen vor Ort mit den nötigsten Dingen zu versorgen. Dafür werden Sachspenden gesammelt. Eine Sammelaktion gibt es zum Beispiel in Oberstdorf. Auch die „Hairlounge by Michele Terlizzi“ in der Memminger Straße in Kempten sammelt Hilfsgüter für Menschen, die in den Bunkern Schutz suchen, aber auch für die Soldaten an der Front.

In Krugzell (Altusried) sammelt die "Wäscherei Alpenland" Am Illerfeld im Gewerbegebiet noch bis Freitag Sachspenden. Öffnungszeiten: Donnerstag, 8 bis 16.30 Uhr und Freitag, 8 bis 16 Uhr. Das Unternehmen "Epoflor" in Sulzberg nimmt am Firmensitz in der Industristraße 7 in Sulzberg Sachspenden entgegen. Der Hilfstransport startet am Mittwoch, 9. März.

Der Landkreis Oberallgäu und die kooperierenden Hilfsorganisationen bitten jedoch darum, von Sachspenden für Geflüchtete im Oberallgäu abzusehen. Derzeit sei unklar, welche Güter im Oberallgäu nach Ankunft der Menschen benötigt werden. Zudem sei die längerfristige Lagerung von Sachspenden logistisch und organisatorisch nicht leistbar, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Weiter heißt es, dass von unkoordinierten Hilfslieferungen in die betroffenen Regionen abzusehen sei. Im schlimmsten Fall würden so die Transitkorridore überlastet oder Menschen in Gefahr gebracht.

Geflüchtete in Kempten und im Oberallgäu aufnehmen

Die ersten Geflüchteten sind bereits im Allgäu eingetroffen. Mithilfe der beteiligten Hilfsorganisationen stellt der Landkreis Oberallgäu eine Turnhalle für die kurzfristige Unterbringung von Geflüchteten bereit. Für die mittelfristige Unterbringung bittet der Landkreis Oberallgäu und die Stadt Kempten die Bevölkerung um Mithilfe. Aktuell wird Wohnraum gesucht, der für mindestens vier Wochen zur Verfügung steht. Grundsätzlich kann dafür eine ortsübliche Miete erstattet werden, wenn die Unterbringung nicht mehr kurzfristig erfolgt. Sobald der Aufenthaltsstatus der Geflüchteten geklärt ist, haben diese Anspruch auf Sozialleistungen. Diese umfassen auch die Kosten für die Unterbringung.

Wer Platz hat und sich vorstellen kann, Geflüchtete zeitweise bei sich unterzubringen, kann sich bei folgenden Stellen telefonisch melden:

Landkreis Oberallgäu : Landratsamt, Telefon: 08321/612379, E-Mail: wohnungsangebote-ukraine@lra-oa.bayern.de

: Landratsamt, Telefon: 08321/612379, E-Mail: wohnungsangebote-ukraine@lra-oa.bayern.de Stadt Kempten: Amt für Integration, Telefon: 0831/115, E-Mail: integration@kempten.de

Geflüchtete in Kempten und im Oberallgäu bei ihrer Ankunft unterstützen und vermitteln

Bei ihrer Ankunft werden Geflüchtete viele Fragen haben, zum Beispiel zu ihrem weiteren Verbleib in Deutschland und welche Möglichkeiten finanzieller Unterstützung es gibt. Hier können Bürgerinnen und Bürger helfen, indem sie die Geflüchteten an die dafür eingerichteten Hotlines des Landratsamtes vermitteln und bei der Kommunikation mit der Behörde helfen. Diese Hotlines gibt es im Oberallgäu:

Fragen zum Aufenthalt Geflüchteter: Telefon: 08321/612585, E-Mail: aufenthalt-ukraine@lra-oa.bayern.de

Fragen zu Sozialleistungen: Telefon: 08321/612575, E-Mail: leistungen-ukraine@lra-oa.bayern.de

In Kempten ist das Amt für Integration für Fragen zuständig und nimmt Informationen zu Hilfsangeboten auf. Telefon: 0831/115, E-Mail: integration@kempten.de.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

