„Hilfsbereitschaft in der ganzen Stadt“: Hier kommen die Flüchtlinge aus der Ukraine in Kempten unter

Ein Großteil der Geflüchteten aus der Ukraine lebt in Kempten aktuell bei Privatleuten. Die Stadt und Baugenossenschaften richten aktuell weitere Räume her.

25.03.2022 | Stand: 19:15 Uhr

„Herzlich Willkommen bei uns zu Hause“ steht in schwarzen Buchstaben an der Wand. Der Schriftzug mitsamt dem Rest des Hauses sollte demnächst eigentlich abgerissen werden. Vor fast einem Jahr sind die letzten Bewohner aus dem Gebäude in der Mariaberger Straße ausgezogen. Die Lebenshilfe plant dort, einen Neubau für inklusives Wohnen zu errichten. Der Verein entschied sich nun aber kurzerhand, den Abriss zu verschieben. Stattdessen sollen die Räume vorübergehend Menschen als Zuflucht dienen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Neben der Stadtverwaltung sorgten die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Allgäu (BSG) sowie die Sozialbau dafür, dass das überhaupt möglich ist. Ein Beispiel für die große Hilfsbereitschaft in der Stadt, sagt Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Er äußerte sich überwältigt von dem starken Zusammenhalt in Kempten seit Beginn des Kriegs in der Ukraine.